Соревнования на Кубок Балтики прошли под Петербургом

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Поклонники ездового спорта промерялись силами в Лемболово под Петербургом в соревнованиях на Кубок Балтики. В двухдневных состязаниях приняли участие 198 команд, состоящих из хозяина и одной-шести собак, сообщил ТАСС президент Федерации ездового спорта России Виктор Боярский, руководитель Полярной комиссии Русского географического общества и бывший директор Музея Арктики и Антарктики.
"В Кубке Балтики в ходе вечерних стартов 3 июня и утренних 4 июня приняли участие разные команды - пары (хозяин с собакой), а также "упряжка-хозяин" - человек и от трех до шести собак. Трасса составила 5 километров. Бега специально были спланированы на вечер и раннее утро, потому что днем собакам тяжелее соревноваться из-за теплой шерсти", - отметил он.
Всего было разыграно полтора десятка комплектов наград. Самыми быстрыми оказались метисы - специально выведенная порода ездовых собак.
В частности, пес по кличке Грейс вместе со своим хозяином Дмитрием Лупановым из подмосковного Ногинска победили в номинации "бег в паре с хозяином", преодолев две дистанции по 4 километра за 24 минуты. В гонке с велосипедистом первыми стали Ригас Карашка из Литвы и его пес метис, а в номинации "упряжка-хозяин" - Михаил Фатеев из Тюмени и шесть его питомцев, также метисов, рассказал Боярский.
По его словам, в подобных соревнованиях, как правило, побеждают команды с гладкошерстными собаками, а ездовые собаки, незаменимые в условиях Арктики - хаски, маламуты не попадают в число лидеров. "В арктической пустыне ценятся одни качества - выносливость, теплая шерсть и упорство, а на бегах в условиях средней полосы - легкость, выносливость и гладкая шерсть, спасающая от перегрева", - заметил Боярский, которому не раз приходилось путешествовать в Арктике на собачьих упряжках и даже посчастливилось пересечь на собаках Антарктиду (сейчас там собаки не используются).
Федерация ездового спорта была создана в России в 2016 году, в ее составе 34 региональных федерации от Калининграда до Камчатки и около полутора тысяч участников. Каждый из них работает с одной-шестью собаками. Виктор Боярский отметил, что во всех арктических странах развит ездовой спорт, а в России он "пульсирует" - то есть, то нет. Сейчас - этап очередного подъема.