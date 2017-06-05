Более 670 млн руб. выделено в 2017 году регионам РФ, пострадавшим от ЧС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Более 670 млн рублей было выделено из резервного фонда правительства РФ пострадавшим от различных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил директор департамента оперативного управления МЧС Анатолий Елизаров.

"Только в 2017 году на оказание помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций из резервного фонда правительства РФ уже выплачено более 670 млн рублей", - сказал он в ходе селекторного совещания в МЧС.

По его словам, подготовлены и внесены в правительство проекты распоряжения об оказании финансовой помощи в размере более 1,3 млрд рублей. Елизаров подчеркнул, что "в деле оказания помощи должен реализоваться принцип, что не человек ищет помощи, а помощь приходит к людям". По его словам, в случае ЧС необходимо решать вопросы первоочередного жизнеобеспечения населения в пунктах временного размещения и создания в них комфортных условиях проживания. "Адресная помощь должна быть оказана каждому пострадавшему", - сказал Елизаров.

Он подчеркнул, что выполнение всего комплекса необходимых мероприятий позволит повысить защиту населенных пунктов от паводков и пожаров, а также эффективность работы по оказанию помощи пострадавшему населению.

В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков попросил представителей Минприроды, Минсельхоза, Минтранса, Минсвязи и Минэнерго "уточнить планы по выделению субсидий и организации проектов там, где произошли чрезвычайные ситуации федерального уровня (связанные с паводками и пожарами - прим. ТАСС) и организовать восстановление инфраструктуры лучше, чем она была до удара стихи".

"Еще раз обращаю внимание на риски возникновения ЧС и пожаров с учетом летнего периода и дополнительно на федеральном уровне отработать все меры по профилактике и предупреждению, уменьшению опасностей всех бедствий. Вторая часть - это быстрое и энергичное реагирование на все беды. Пожалуйста, дополнительно проработайте все эти вопросы", - заключил Пучков.