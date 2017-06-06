Ущерб от урагана в Свердловской области превысил 170 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Ущерб от урагана, который 3 июня обрушился на Свердловскую область, составил более 170 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщил врио губернатора Евгений Куйвашев.

"По предварительным данным, общий объем ущерба превышает 170 млн рублей. Речь идет не только о наиболее пострадавших от природной стихии Нижнем Тагиле и Староуткинске, но и других городах региона. Документы о выделении средств для оказания помощи пострадавшим от урагана муниципалитетам я подпишу сегодня - завтра", - сказал Куйвашев.

Мощная гроза и сильный ветер на Среднем Урале 3 июня привели к массовым отключениям. По данным властей, свыше 100 тыс. человек остались без электроснабжения, было обесточено 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске, там был введен режим ЧС. В результате разгула стихии погиб один человек, 11 были госпитализированы, 10 из них - в Свердловской области, один - в Челябинской.

В настоящее время энергоснабжение всех 48 населенных пунктов Свердловской области, пострадавших от урагана, восстановлено. Локальные работы на распределительных сетях низкого напряжения продолжаются в Староуткинске и Нижнем Тагиле, к утру 6 июня без электричества здесь оставались 525 потребителей.