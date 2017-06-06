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Ледоход на Печоре остановился в заторе на подходе к Нарьян-Мару из-за низкого уровня воды

В стране
6 июня, 12:10 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 6, июня. /ТАСС

За последние сутки ледоход преодолел около 25 км

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АРХАНГЕЛЬСК, 6 июня. /ТАСС/. Ледоход на реке Печоре остановился в заторе вблизи Нарьян-Мара. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

"На 8 утра голова ледохода на главной водной артерии Ненецкого округа - Печоре находится в заторе всего в 3-4 км от Нарьян-Мара в районе деревни Макарово. Там она со вчерашнего вечера. В целом за прошедшие сутки ледоход преодолел около 25 км", - говорится в сообщении.

Затор вызван низкой водностью реки на том участке. Во вторник голова ледохода может зайти в окружную столицу. Синоптики уточняют, что в этом году уровни воды на Печоре отмечаются ниже среднемноголетних.

В этом году ледоход на Печоре идет с отставанием от обычных сроков на 11 дней. Средний многолетний срок вскрытия Печоры в Нарьян-Маре 27 мая. За все время метеонаблюдений самый поздний ледоход наблюдался 46 лет назад - 17 июня 1971 года.

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