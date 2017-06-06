ФАДН получит почти 9,3 млн рублей на поддержку народов Севера

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Правительство РФ приняло распоряжение о выделении Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) почти 9,3 млн рублей на поддержку экономического и социального развития коренных народов Севера. Документ опубликован на официальном портале правовых и нормативных актов.
Средства будут выделены в виде межбюджетных трансфертов. В результате их использования к концу года должны быть "созданы условия для модернизации сферы образования и культуры в местах традиционного проживания и хоздеятельности коренных народов".
В частности, более 5,1 млн рублей будут направлены на завершение строительства спального корпуса на 35 мест в Пришкольном интернате поселка Тыр Ульчского муниципального района (Хабаровский край), а еще более 4,1 млн рублей пойдут на реконструкцию школы в селе Гижига в Северо- Эвенском городском округе (Магаданская область).