Жемчужина на Каспии: как преображается Дербент после 2000-летия города

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Самый древний город России, возраст которого, по оценкам одних историков, превышает две тысячи лет, по мнению других — превышает пять тысячелетий, за последние три года изменился до неузнаваемости: чистые и обновленные улицы, новые фасады домов, реставрация домика Петра I, которым так гордятся горожане, строительство "Башни семи легенд" — всех изменений и не перечислить. Сегодня Дербент, которым годами интересовались преимущественно археологи, историки и немногочисленные путешественники, имеет все шансы стать настоящей "туристической Меккой". В преддверии открытия новой набережной — яркого, но не финального аккорда мелодии нового Дербента, — очерк о том, как менялся город и чем он удивляет и покоряет гостей сегодня.
Само название города Дербента, который сегодня нередко называют поэтически "жемчужина на Каспии", со всех древних языков переводится не иначе как "ворота". "До нас дошло более 20 названий, и все они со всех языков переводятся, как "ворота". Дербент — это персидское название, скорее всего, оно появилось в III–IV веках, но точно, что в VI веке оно уже было, когда возвели эти стены, — рассказал ТАСС историк—кавказовед, археолог, 25 лет проводивший раскопки на территории города Александр Кудрявцев, — Арабы, которые сменили в середине VII веке персов, назвали его Баб-аль-абваб — "Ворота всех ворот".
Названия города переводят и как "замок", "ключ", "узкое место", что соответствует местоположению города, буквально зажатому между высокими Кавказскими горами и Каспийским морем. Именно Дербент в древнем мире был неприступным военным и торговым городом, в который стекались купцы со всего света и на страже которого стояли самые храбрые воины. Осколки богатой глиняной посуды, роскошных женских украшений, наконечники стрел обломки копий — эти, и многие другие предметы найдены археологами в Нарын-кале — цитадели из серого камня, вокруг которой и лежит современный Дербент.
"Нарын-кала на протяжении многих веков отделяла мир скотоводов и кочевников от мира воинов и торговцев. Внутри жили правители и воины, за крепостными стенами располагался огромный Восточный базар, на котором бывал Афанасий Никитин, и поселения", — рассказал директор "Дербентского государственного историко-архитектурного культурно-художественного заповедника" Али Ибрагимов.
До XV века Дербент был крупной торговой гаванью, пока не отдал "пальму первенства" порту в Баку, а в 1722 году в город вошел Петр I. Две недели он жил в небольшой землянке недалеко от моря и крепости Нарын-калы, о чем в Дербенте помнят до сих пор. От землянки первого императора России сегодня остался один фундамент, над которым еще пять лет назад были надстроены стены обычного жилого дома. Сегодня домик Петра — место, куда жители города обязательно ведут своих гостей, а экскурсоводы показывают табак и турецкую трубку, найденную на месте домика царя, и, предположительно, ему и принадлежащие.
"Дербент — удивительный теплый город, где есть что показать. Ко мне ежегодно приезжают не менее 200 гостей, и все они понимают, что рассказать о Дербенте — нельзя, этот город нужно увидеть. У нас сейчас в городе такой порядок, которого никогда не было. На крепости вообще красота стала, я привожу туда гостей с гордостью. Все великолепно отреставрировано, на очень высоком уровне сделан и ландшафтный дизайн. Все для людей. Глобальные изменения произошли в городе", — рассказал капитал команды КВН "Махачкалинские бродяги", а ныне доверенное лицо президента РФ в Дагестане Шуми Шабатаев.
Президент России в свое время поручил продлить празднование 2000-летия Дербента. Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов ранее в интервью ТАСС рассказывал о конкретных действиях по изменению облика города и о планах на будущее. "Я объявил заповедной зоной территорию вокруг крепости Нарын-Кала — это около двух тыс. гектаров. Здесь появится парковая зона, места отдыха туристов и жителей республики, будут организованы конные походы. На опушке леса за крепостью мы планируем построить "Башню Семи легенд", сейчас ищем источники финансирования и инвесторов. Она станет еще одной достопримечательностью города", — заявлял он.
Сегодня, спустя год, строительство башни уже близко к завершению. Планируется, что ее центром станет зал семи легенд, в котором желающим расскажут об истории Дербента и Дагестана со времени Александра Македонского до наших дней.
"Дербент — это был крупнейший экономический и политический центр, крупнейший христианский центр, как это сейчас ни странно. Первые проповеди в Дербенте проводили примерно в 60 годы I века нашей эры, потом уже в III–IV веках это активный центр христианства. Даже более того, здесь в V и до середины VI века нашей эры престол патриарха всей кавказской Албании находился именно в Дербенте, и только когда хазары стали нападать, его перенесли. В середине VII века Дербент стал крупнейшим исламским центром, в городе находится одна из самых древних на территории бывшего СССР мечетей. Она входит в число пяти-шести самых древних мечетей мира. В начале VIII века она была перестроена из христианского храма и стала действовать как соборная мечеть. Причем там молятся и сунниты, и шииты — это уникальное явление", — рассказал ТАСС историк Александр Кудрявцев.
Сегодня посетить самую древнюю мечеть Джума-мечеть, построенную в VIII веке и окруженную 700-летними восточными платанами, могут представители всех конфессий. "У нас любой может посетить и церковь, и синагогу, и мечеть. В синагоге есть музей иудеев, в церкви есть тоже музей христианства, есть новый "Музей истории мировых культур и религий" — это просто надо видеть. Я готов практически каждому нашему туристу рассказывать, ходить с ним, гордиться своим городом", — с удовольствием поясняет Шуми Шабатаев.
"За последние годы в Дербенте произошло огромное количество изменений по федеральным программам, в соответствии с "майскими" указами — в регионе во исполнение этих программ сделано очень много. 7 июня у нас открывается набережная. За всю историю города Дербента, — казалось бы, мы находимся у берега моря, — но набережной у нас не было", — рассказала ТАСС директор "Музея истории мировых культур и религий" Диана Гасанова.
Вместо заросшего травой дикого пляжа с горами мусора, который годами не вывозился, сегодня на берегу Каспия в Дербенте — беседки из дерева и светлого камня, вымощенные камнем дорожки и чистый пляж.
"Это красивый подарок городу Дербенту, который давно его заслужил. Набережная благоустроена таким образом, что не нарушает целостности и самобытности города, а действительно украшает его", — рассказал о новой достопримечательности города первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.
Но новая набережная приморского города — это не только место для прогулок горожан и гостей города, это и новая возможность для развития туристического потенциала всего Дагестана.
"Открытие новой набережной Дербента будет способствовать повышению туристской привлекательности города и внесет весомый вклад в формирование позитивного имиджа Республики Дагестан как места отдыха и путешествий. Этот объект откроет новые возможности для развития круизного туризма на Каспии, позволит включить город и в круизные маршруты "река-море", проходящие по Волге и Каспийскому морю. Более того, Дербент, при создании причалов для круизных судов и сопутствующей инфраструктуры, благодаря своему географическому расположению может быть включен и в международные туристические маршруты", — считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Чтобы первым круизным судам пройти вдоль берега Каспия, потребуется время и усилия — это и создание инфраструктуры, оборудование причалов и пристаней, получение согласия компаний-перевозчиков. Но не вызывает сомнения, что теплый город Дербент готов принять любого гостя и удивить любого туриста.
Галина Полоскова