Жемчужина на Каспии: как преображается Дербент после 2000-летия города

Самый древний город России, возраст которого, по оценкам одних историков, превышает две тысячи лет, по мнению других — превышает пять тысячелетий, за последние три года изменился до неузнаваемости: чистые и обновленные улицы, новые фасады домов, реставрация домика Петра I, которым так гордятся горожане, строительство "Башни семи легенд" — всех изменений и не перечислить. Сегодня Дербент, которым годами интересовались преимущественно археологи, историки и немногочисленные путешественники, имеет все шансы стать настоящей "туристической Меккой". В преддверии открытия новой набережной — яркого, но не финального аккорда мелодии нового Дербента, — очерк о том, как менялся город и чем он удивляет и покоряет гостей сегодня.

Ворота всех ворот

Само название города Дербента, который сегодня нередко называют поэтически "жемчужина на Каспии", со всех древних языков переводится не иначе как "ворота". "До нас дошло более 20 названий, и все они со всех языков переводятся, как "ворота". Дербент — это персидское название, скорее всего, оно появилось в III–IV веках, но точно, что в VI веке оно уже было, когда возвели эти стены, — рассказал ТАСС историк—кавказовед, археолог, 25 лет проводивший раскопки на территории города Александр Кудрявцев, — Арабы, которые сменили в середине VII веке персов, назвали его Баб-аль-абваб — "Ворота всех ворот".

Названия города переводят и как "замок", "ключ", "узкое место", что соответствует местоположению города, буквально зажатому между высокими Кавказскими горами и Каспийским морем. Именно Дербент в древнем мире был неприступным военным и торговым городом, в который стекались купцы со всего света и на страже которого стояли самые храбрые воины. Осколки богатой глиняной посуды, роскошных женских украшений, наконечники стрел обломки копий — эти, и многие другие предметы найдены археологами в Нарын-кале — цитадели из серого камня, вокруг которой и лежит современный Дербент.

"Нарын-кала на протяжении многих веков отделяла мир скотоводов и кочевников от мира воинов и торговцев. Внутри жили правители и воины, за крепостными стенами располагался огромный Восточный базар, на котором бывал Афанасий Никитин, и поселения", — рассказал директор "Дербентского государственного историко-архитектурного культурно-художественного заповедника" Али Ибрагимов.

До XV века Дербент был крупной торговой гаванью, пока не отдал "пальму первенства" порту в Баку, а в 1722 году в город вошел Петр I. Две недели он жил в небольшой землянке недалеко от моря и крепости Нарын-калы, о чем в Дербенте помнят до сих пор. От землянки первого императора России сегодня остался один фундамент, над которым еще пять лет назад были надстроены стены обычного жилого дома. Сегодня домик Петра — место, куда жители города обязательно ведут своих гостей, а экскурсоводы показывают табак и турецкую трубку, найденную на месте домика царя, и, предположительно, ему и принадлежащие.

Легенды теплого города

"Дербент — удивительный теплый город, где есть что показать. Ко мне ежегодно приезжают не менее 200 гостей, и все они понимают, что рассказать о Дербенте — нельзя, этот город нужно увидеть. У нас сейчас в городе такой порядок, которого никогда не было. На крепости вообще красота стала, я привожу туда гостей с гордостью. Все великолепно отреставрировано, на очень высоком уровне сделан и ландшафтный дизайн. Все для людей. Глобальные изменения произошли в городе", — рассказал капитал команды КВН "Махачкалинские бродяги", а ныне доверенное лицо президента РФ в Дагестане Шуми Шабатаев.

Президент России в свое время поручил продлить празднование 2000-летия Дербента. Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов ранее в интервью ТАСС рассказывал о конкретных действиях по изменению облика города и о планах на будущее. "Я объявил заповедной зоной территорию вокруг крепости Нарын-Кала — это около двух тыс. гектаров. Здесь появится парковая зона, места отдыха туристов и жителей республики, будут организованы конные походы. На опушке леса за крепостью мы планируем построить "Башню Семи легенд", сейчас ищем источники финансирования и инвесторов. Она станет еще одной достопримечательностью города", — заявлял он.

Сегодня, спустя год, строительство башни уже близко к завершению. Планируется, что ее центром станет зал семи легенд, в котором желающим расскажут об истории Дербента и Дагестана со времени Александра Македонского до наших дней.

На перекрестке всех религий

"Дербент — это был крупнейший экономический и политический центр, крупнейший христианский центр, как это сейчас ни странно. Первые проповеди в Дербенте проводили примерно в 60 годы I века нашей эры, потом уже в III–IV веках это активный центр христианства. Даже более того, здесь в V и до середины VI века нашей эры престол патриарха всей кавказской Албании находился именно в Дербенте, и только когда хазары стали нападать, его перенесли. В середине VII века Дербент стал крупнейшим исламским центром, в городе находится одна из самых древних на территории бывшего СССР мечетей. Она входит в число пяти-шести самых древних мечетей мира. В начале VIII века она была перестроена из христианского храма и стала действовать как соборная мечеть. Причем там молятся и сунниты, и шииты — это уникальное явление", — рассказал ТАСС историк Александр Кудрявцев.

Сегодня посетить самую древнюю мечеть Джума-мечеть, построенную в VIII веке и окруженную 700-летними восточными платанами, могут представители всех конфессий. "У нас любой может посетить и церковь, и синагогу, и мечеть. В синагоге есть музей иудеев, в церкви есть тоже музей христианства, есть новый "Музей истории мировых культур и религий" — это просто надо видеть. Я готов практически каждому нашему туристу рассказывать, ходить с ним, гордиться своим городом", — с удовольствием поясняет Шуми Шабатаев.

Подарок городу

"За последние годы в Дербенте произошло огромное количество изменений по федеральным программам, в соответствии с "майскими" указами — в регионе во исполнение этих программ сделано очень много. 7 июня у нас открывается набережная. За всю историю города Дербента, — казалось бы, мы находимся у берега моря, — но набережной у нас не было", — рассказала ТАСС директор "Музея истории мировых культур и религий" Диана Гасанова.

Вместо заросшего травой дикого пляжа с горами мусора, который годами не вывозился, сегодня на берегу Каспия в Дербенте — беседки из дерева и светлого камня, вымощенные камнем дорожки и чистый пляж.

"Это красивый подарок городу Дербенту, который давно его заслужил. Набережная благоустроена таким образом, что не нарушает целостности и самобытности города, а действительно украшает его", — рассказал о новой достопримечательности города первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

Но новая набережная приморского города — это не только место для прогулок горожан и гостей города, это и новая возможность для развития туристического потенциала всего Дагестана.

"Открытие новой набережной Дербента будет способствовать повышению туристской привлекательности города и внесет весомый вклад в формирование позитивного имиджа Республики Дагестан как места отдыха и путешествий. Этот объект откроет новые возможности для развития круизного туризма на Каспии, позволит включить город и в круизные маршруты "река-море", проходящие по Волге и Каспийскому морю. Более того, Дербент, при создании причалов для круизных судов и сопутствующей инфраструктуры, благодаря своему географическому расположению может быть включен и в международные туристические маршруты", — считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Чтобы первым круизным судам пройти вдоль берега Каспия, потребуется время и усилия — это и создание инфраструктуры, оборудование причалов и пристаней, получение согласия компаний-перевозчиков. Но не вызывает сомнения, что теплый город Дербент готов принять любого гостя и удивить любого туриста.​

Галина Полоскова