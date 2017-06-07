Ледоход на Печоре пришел в Нарьян-Мар

АРХАНГЕЛЬСК, 7 июня. /ТАСС/. Ледоход на Печоре вошел в городскую черту Нарьян-Мара. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

"Голова ледохода на главной водной артерии Ненецкого округа - реке Печоре дошла до Нарьян-Мара. В настоящее время она вышла из затора у микрорайона Бондарка и медленно продолжает движение", - говорится в сообщении.

Максимальный уровень ледохода на Печоре в районе Нарьян-Мара ожидается на отметках 450-500 см при опасной отметке 620 см. По основному руслу реки с 7 по 113 км от столицы НАО на участке от Макарово до Тошвиски редкий ледоход.

Как уточняют в Севгидромете, в связи с резким повышением температуры воздуха, высокими снегозапасами и выпадением осадков в виде дождя, на Печоре и ее притоках формируется весеннее половодье с суточным ростом уровня воды 90-320 см. На высоких уровнях, вызывающих подтопления в поселениях, вскрываются малые реки Ненецкого округа. Там уровни на 100-200 см превышают среднемноголетние весеннего половодья. Наступление максимальных уровней на малых реках ожидается 9-13 июня.

В этом году ледоход на Печоре проходит позднее обычных сроков на 7-10 дней. В 2016 году до столицы НАО ледоход дошел 10 мая при среднем многолетнем сроке вскрытия здесь Печоры 27 мая.