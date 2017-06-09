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Более 20 жителей Крыма решили взять "дальневосточный гектар" в Хабаровском крае

В стране
9 июня, 8:50 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 9, июня. /ТАСС

Всего на получение "дальневосточного гектара" поступило 13 тысяч заявок из 76 регионов России, сообщил губернатор региона Вячеслав Шпорт

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Более 20 жителей Республики Крым решили взять "дальневосточный гектар" в Хабаровском крае, они подали заявки на его получение. Об этом в пятницу сообщил журналистам губернатор Вячеслав Шпорт.

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© Юрий Смитюк/ТАСС

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Количество заявок на "дальневосточный гектар" приближается к 100 тыс.

"Дальневосточный гектар" вызывает огромный интерес у медиасообщества. Во многом благодаря СМИ жители нашей страны хорошо знают о возможности получить землю на Дальнем Востоке. Именно поэтому к нам приходит много заявок, не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и, например, из Республики Крым. Сейчас таких заявок более 20", - сказал Шпорт на пленарном заседании Дальневосточного медиасаммита.

Он добавил, что уже поступило 13 тысяч заявок, из 76 регионов России. "Мы помогаем новым поселениям, которые будут образованы владельцами "дальневосточных гектаров". У нас уже точно будет два таких поселения - в Хабаровском и имени Лазо муниципальных районах) На днях завершился конкурс на название этих населенных пунктов", - рассказал Шпорт.

Губернатор уточнил, что из 100 предложений отобрали шесть вариантов: Лазурный, Кедровый, Брусничный, Тигровый, Багульники или Приозерный. "Скоро специальная комиссия выберет окончательные варианты", - добавил он.

Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" начал действовать 1 июня 2016 года. По нему жители России могут получить в безвозмездное пользования на 5 лет участок не более 1 га площадью на человека. Ожидается, что до конца 2017 года будет принято до 130 тысяч заявок и 50 тысяч из них удовлетворено.

Дальневосточный медиасаммит открылся во Владивостоке 8 июня. В нем принимают участие более 3,3 тысячи журналистов, работников пресс-служб, федеральных экспертов, представителей властей и общественных организаций из всех регионов Дальнего Востока.

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