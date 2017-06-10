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В Комсомольске-на-Амуре дети заложили капсулу в основание Детского больничного комплекса

В стране
10 июня, 6:42 UTC+3 КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 10 июня., /ТАСС

Строительство комплекса планируется завершить в 2019 году

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© пресс-служба правительства Хабаровского края
© пресс-служба правительства Хабаровского края
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© пресс-служба правительства Хабаровского края
© пресс-служба правительства Хабаровского края

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 10 июня. /ТАСС /. Строительство детского больничного комплекса общей стоимость 2,7 млрд рублей началось в Комсомольске-на-Амуре, в субботу на объекте плана долгосрочного развития города в его основание дети заложили памятную капсулу.

"В канун 85-летия города заложена капсула в основание детского больничного комплекса. Не губернатором и не мэром, детьми заложена. Теми, для кого и строится", - сказал ТАСС заместитель председателя правительства Хабаровского края по развитию Комсомольска Дмитрий Волков.

"Первая очередь начавшегося еще в мае строительства - это поликлиника на 500 посещений в день, вторая - детская больница, плюс оборудование, необходимое для лечения и медицинских исследований. Это 11 тысяч квадратных метров из 44 тысячи общей площади двух объектов", - сообщил Волков, уточнив, что строительство поликлиники обойдется в 600 млн рублей, 5% от этой суммы составит региональное софинансирование, остальные средства предоставит федеральный бюджет по линии Министерства здравоохранения РФ.

"Сейчас в Ленинском округе все медицинские учреждения находятся в приспособленным под нужды здравооохранения помещениях", - отметил собеседник агентства.

Детский больничный комплекс

"Это уникальный комплекс, на базе которого будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь новорожденным и детям более старшего возраста. Получать услуги там смогут жители не только Ленинского округа, но и близлежащих населенных пунктов, а также северных районов края", - заявил губернатор края Вячеслав Шпорт на церемонии закладки капсулы.

По его словам, строительство комплекса планируется завершить в 2019 году.

Первая очередь включает строительство детской поликлиники, в ее структуре предусмотрены отделения неотложной медицинской помощи, педиатрическое, консультативно-диагностическое, восстановительной медицины с кабинетами физиотерапии, медико-социальной помощи, дневной стационар на 15 коек, Центр здоровья.

Вторая очередь предусматривает строительство лечебного корпуса и детского консультативного отделения. Здесь появятся отделения патологии новорожденных, реанимации и интенсивной терапии, четыре педиатрических, а также хирургическое для оказания специализированной медицинской помощи в области травматологии, ортопедии и оториноларингологии.

План развития Комсомольска и 85-летний юбилей города

Как рассказал ТАСС зампред правительства Хабаровского края по развитию Комсомольска, долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города предусматривает строительство и реконструкцию 27 объектов социально-культурной, коммунально-энергетической и транспортной инфраструктуры города и 33 организационных мероприятия. Общая сумма финансирования составляет около 63 млрд рублей. В 2017 году в Комсомольске-на-Амуре будет сдано пять объектов из плана развития города до 2025 года.

"В этом году первые пять объектов мы сдаем. Сдадим - тогда можно будет говорить, что мы в плане что-то реализовали. Я комплекс деманганации даже не считаю, он в прошлом году сдан был, сейчас там пусконаладка идет, он уже существует, это не объект этого года", - сказал Волков.

По его словам, сейчас реконструируется Драмтеатр, строится Инженерная школа, реконструируются городские водопровод и канализация, идет работа по реконструкции и ремонту автодорог, как в городе, так и на трассе Хабаровск- Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Началось строительство дороги на улице Пермская с подходом к территории опережающего развития. "В июне закончится экспертиза по объектам инженерной защиты, дамбы начнем возводить", - добавил собеседник агентства.

"Я бы сейчас так сказал: изменения в городе уже начинают быть видны. Прошел год с начала реализации долгосрочного плана как отдельного проекта и есть несколько четких вещей, которые повлияли на жизнь города", - отметил зампред. Среди этих изменений Волков назвал заказ Амурского судостроительного завода на строительство двух паромов для Сахалинской области стоимостью 10 млрд рублей, смену собственника на металлургическом заводе "Амурметалл" и возобновление авиасообщения с городом.

В Комсомольске-на-Амуре 10 июня проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 85-летию со дня его основания. В воскресенье состоятся шествие, митинг и водное шоу с элементами авиашоу.

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