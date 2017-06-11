Экологи Северного флота в 2017 году соберут на острове Котельный 600 тонн металлолома

МУРМАНСК, 11 июня. /ТАСС/. Экологический взвод Северного флота в этом году должен собрать на арктическом острове Котельный (входит в архипелаг Новосибирские острова) 600 тонн металлолома, сообщили в воскресенье в пресс-службе флота.

"В 2017 году, согласно заданию, военнослужащим Северного флота необходимо собрать для утилизации около 600 тонн металлолома", - сказали в пресс-службе.

В этом году Котельный привезут два новых гидравлических пресса для работы с бочками, которые составляют основную часть арктического мусора. Очищать территорию острова будут 30 военнослужащих, которые будут доставлены на Котельный в ближайшее время из поселка Тикси в Якутии.

В прошлом году экологическое подразделение Северного флота собрало, спрессовало и уложило в контейнеры более 30 тысяч бочек. С июня по сентябрь военные подготовили к утилизации более 600 тонн металлолома, которые были доставлены на материк.

Работы по очистке Котельного экологическим взводом Северного флота ведутся с 2015 года.