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Экологи Северного флота в 2017 году соберут на острове Котельный 600 тонн металлолома

В стране
11 июня, 14:52 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 11, июня. /ТАСС
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МУРМАНСК, 11 июня. /ТАСС/. Экологический взвод Северного флота в этом году должен собрать на арктическом острове Котельный (входит в архипелаг Новосибирские острова) 600 тонн металлолома, сообщили в воскресенье в пресс-службе флота.

"В 2017 году, согласно заданию, военнослужащим Северного флота необходимо собрать для утилизации около 600 тонн металлолома", - сказали в пресс-службе.

В этом году Котельный привезут два новых гидравлических пресса для работы с бочками, которые составляют основную часть арктического мусора. Очищать территорию острова будут 30 военнослужащих, которые будут доставлены на Котельный в ближайшее время из поселка Тикси в Якутии.

В прошлом году экологическое подразделение Северного флота собрало, спрессовало и уложило в контейнеры более 30 тысяч бочек. С июня по сентябрь военные подготовили к утилизации более 600 тонн металлолома, которые были доставлены на материк.

Работы по очистке Котельного экологическим взводом Северного флота ведутся с 2015 года.

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