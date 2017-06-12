Равнение на флаг: как регионы отметят День России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Торжественные шествия, массовые хоры, национальные фестивали, спортивные состязания, патриотические и экологические акции, приуроченные ко Дню России, пройдут во всех городах страны. Хорошая погода ожидается во многих регионах, однако в некоторых из них синоптики все-таки прогнозируют сильные дожди. О том, где будут собирать на скорость карту страны, запускать дирижабль, выстраиваться в триколор, наблюдать за парадом судов и высаживать аллеи в материале ТАСС.

Парады дружбы и "изгнание дождя"

Практически во всех крупных городах страны 12 июня пройдут торжественные шествия, жителям будут раздавать ленточки и воздушные шары в цветах российского флага, а главы регионов вручать паспорта юным гражданам.

Сразу в нескольких регионах пройдут "Парады дружбы народов в России". Так, в Йошкар-Оле его участники пройдут в национальных костюмах с музыкальными инструментами. В Симферополе силами участников парада будет выстроена композиция "Я люблю тебя, Россия". Впервые такой парад пройдет в Грозном, после чего на центральной площади собравшиеся выстроятся во флаг России в виде контура страны.

СПЕЦПРОЕКТ История государственных символов России Где был поднят первый триколор, что означает двуглавый орел и как менялся российский гимн

В Уфе состоится международный фестиваль "Берзэмлек - Содружество". Прибывшие на него участники из Африки рассказали, что сильно замерзли в национальной одежде и провели традиционный обряд "на изгнание дождя", а в Магадане в праздничный день пройдет фестиваль национальных землячеств, участники которого познакомятся с элементами быта и культуры, национальными кухнями, песнями и танцами разных народов.

День России в Великом Новгороде отметят торжествами в новгородском Кремле. Тридцать шесть российских триколоров украсят площадку перед памятником "Тысячелетию России", аккомпанировать праздничному настроению жителей будут сразу три оркестра - духовой, русских народных инструментов и камерный оркестр филармонии.

Экология во всем

Одним из самых ярких событий Дня России в Санкт- Петербурге станет десятый фестиваль цветов. Откроется он утром в Александровском саду, где высажено около 95 тыс. цветов, и на Дворцовой площади. Цветники на этот раз посвящены Году экологии. А по Невскому проспекту пройдет Парад цветов: в колонну войдут ретроавтомобили, декорированные цветами, конные экипажи с каретами, музыканты.

В Челябинске с участием консулов стран ШОС будет высажена новая аллея деревьев "Сад ШОС и БРИКС", которая станет символом дружбы между народами. Получить бесплатно саженец кедра или лиственницы, ответив на вопрос экологического теста, смогут жители Архангельска, а в Красной Поляне в День России откроется необычный парк "Зеленая планета". Там построили огромные зеленые фигуры медведей, слонов, оленей и героев любимых сказок, гостей ждет научное шоу, выступление фокусников, ходулистов, шоу мыльных пузырей, анимационная программа и конкурсы.

Не без спорта

В программах мероприятий, посвященных празднованию Дня России, предусмотрен и ряд спортивных событий. Так, в Нижнем Новгороде откроется футбольный парк болельщиков в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Спортивный праздник состоится и в Оренбурге у памятника Юрию Гагарину: там пройдут фитнес-марафон, показательные выступления по боксу, восточному боевому единоборству.

В столице Прикамья пройдет ежегодный карнавал "Пермское яркое", более 2 тыс. участников устроят яркое театрализованное действие на улицах Перми, в этом году карнавал также будет посвящен Году экологии и чемпионату мира по футболу. В Саранске в День России на площади Тысячелетия к чемпионату откроют многометровую надпись: она представляет собой выполненное объемными буквами название города латиницей, стилизованный символ города - лису и логотип города-организатора мундиаля.

В Новосибирске велосипедисты утром начнут массовый заезд по всему городу, сопровождать их будут байкеры с 10-метровым триколором. Парад байкеров пройдет и во Владивостоке, у любителей экстрима будет возможность проехать на дрифт-такси или устроить прогулку на воздушном шаре. В Тюмени также утром начнется большой велофестиваль, в рамках которого состоится массовый заезд на велосипедах по дистанции 1300 м, веселые старты для дошкольников, а также супервикторина на тему велосипедного спорта.

Соревнования по национальному виду спорта, получившего название "кэрэш", или "борьба на поясах" пройдут в этот день в Курганской области. Суть этого вида борьбы у тюркских народов заключается в том, чтобы, держась за пояс халата соперника, повалить его на спину.

Хором и танцем о России

Центральной площадкой празднования Дня России во Владимире станет Соборная площадь, где выступят лучшие хоровые коллективы совместно с жителями города. Жители Екатеринбурга будут отмечать праздник не только на Урале, но и во Вьетнаме. Уральский народный хор, которому аплодировали уже практически во всех российских городах и 40 странах мира, даст большой концерт в Ханое. Музыканты исполнят на вьетнамском языке гимн России и песню "Подмосковные вечера", а также композиции "Катюша", "Калинка", "Гляжу в озера синие" и "Течет река Волга".

В центре Калининграда будут не только петь, но и танцевать. Там запланирован масштабный танцевальный флешмоб, который, как рассчитывают организаторы, станет самым массовым в стране. Еще один необычный флэшмоб "Нарисуй свою Россию" пройдет на главной площади Петрозаводска: его участники с использованием сюжетов русских сказок раскрасят асфальт, специально предоставленные легковые автомобили и даже городской троллейбус. В Архангельске в День России предложат собрать на скорость карту страны, а в Хабаровске члены молодежных организаций выстроятся в границах начерченной карты России, символизируя идею многонациональной страны.

Представители крупнейшей российской партии "Единая Россия" во всех регионах страны также примут участие и проведут свои мероприятия. К примеру, в Барнауле активисты партии и волонтеры будут раздавать партийную символику и запустят дирижабль с логотипом "Единой России", а Волгограде проведут акцию #Россия/Настоящая/Твоя, в рамках которой пройдет конкурс танцевального фристайла, перформанс с участием граффитистов, также будет открыта площадка чтецов "Россия - муза поэтов". Кроме того, в социальных сетях будет запущен конкурс на лучшую фотографию "Успех России". Все желающие на своих страницах в соцсетях под хештегом #УспехРоссии #ДеньРоссии могут выкладывать фотографии, посвященные тому, как учат детей заботиться о своей Родине.

Проводы на Куликовом поле и парад судов

Массовые мероприятия в этот день развернутся и на ратном поле России - Куликовом поле. С 2007 года на Красном холме у памятника-колонны Дмитрию Донскому проходят проводы лучших призывников Тульского региона в традициях донских казаков, в этот раз провожать в армию будут около 40 новобранцев. Каждый из призывников должен выпить из общей чаши воды из прощеного колодца и преломить хлеб из рук матери.

В Севастополе 12 июня пройдет Международный фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии РФ "На страже мира - 2017", концерты состоятся сразу на нескольких открытых площадках. В праздничный день в Ханты-Мансийске можно будет понаблюдать за парадом судов, во Владикавказе - за мото- и авиашоу, а в Ижевске поучаствовать в чемпионате по скоростной сборке-разборке автомата Калашникова.

Лучшие армейские повара на День России приготовят в городах Урала, Поволжья и Сибири праздничные обеды для военнослужащих. В меню включены несколько видов национальных блюд и нетрадиционных холодных закусок, на десерт будут выдаваться свежие яблоки, апельсины, мандарины и бананы, а также шоколад, конфеты, печенье, вафли или пряники.

Прогноз синоптиков

В целом празднование Дня России пройдет при хорошей погоде, однако в ряде регионов синоптики ждут сильные осадки. В первую очередь речь идет о Сибири, где в центральных и южных районах Красноярского края прогнозируются ливни, грозы и шквалистое усиление ветра до 25 м/с, утром мощные осадки также возможны в Иркутской области.

Погода обещает быть дождливой в Новгородской, Псковской, Ленинградской и Саратовской областях. В Краснодарском крае дожди могут сопровождаться ветром с порывами до 25 м/с. Отдельное "штормовое предупреждение" действует в Северной Осетии, где 12 июня помимо грозовых дождей с сильным ветром существует опасность подъема уровня рек до неблагоприятных отметок, а в горах - схода селей малого объема.

По данным Гидрометцентра РФ, на северо-западе страны днем 12 июня столбики термометров могут показать около 18 градусов тепла. В центральных регионах России и на юге ожидается от 23 до 26 градусов выше нуля. В Поволжье - плюс 23 градуса.

На севере Урала синоптики прогнозируют около 12 градусов, на юге округа - до плюс 21 градуса. В Сибири воздух прогреется от 15 градусов на севере до плюс 31 градуса на юго-востоке. На Дальнем Востоке столбики термометров покажут от плюс 13 градусов на Чукотке, до плюс 25 градусов в Якутии.