Первая четырехзвездочная гостиница в горах Северной Осетии появится в 2018 году

Дворкович: "Локомотиву" важно подтягивать молодых футболистов к основному составуСпорт 12 июня, 18:33
Бажина и Минибаев завоевали бронзу в командных соревнованиях на ЧЕ по прыжкам в водуСпорт 12 июня, 18:31
Дворкович: сборная России должна выйти из группы на Кубке конфедерацийСпорт 12 июня, 18:27
День России на Северном Кавказе отметили массовыми шествиями и концертамиОбщество 12 июня, 17:53
Зарядка Овечкина и трофей "Спартака": любители спорта встретили День России в СокольникахСпорт 12 июня, 17:24
Новогодняя елка, забеги снегурочек, парусная регата: как отмечают День России в ЦФООбщество 12 июня, 17:23
Президент Южной Кореи выразил желание провести ЧМ-2030 по футболу совместно с КНДРСпорт 12 июня, 17:18
В парке "Сокольники" в Москве в праздничных мероприятиях приняли участие 200 тыс. человекОбщество 12 июня, 17:09
Лесун выступит только на предварительном раунде чемпионата России по пятиборьюСпорт 12 июня, 17:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. Строительство первой четырехзвездочной гостиницы в Куртатинском ущелье Северной Осетии завершится в конце 2018 года. Об этом во время пресс-тура журналистам рассказал инициатор проекта директор ООО "СТК -59" Игорь Хадарцев.
"В настоящее время завершены строительно-монтажные работы и сейчас разрабатывается дизайн номеров. Всего их будет 50. Гостиница будет отвечать всем современным требованиям категории "четыре звезды", - сказал он.
В семиэтажном комплексе будет создан бассейн, тренажерный зал, а на площади в 5 га разместится терренкур в хвойном лесу рядом с гостиницей.
Кроме того, с 2019 года на территории комплекса начнется строительство современной горнолыжной трассы протяженностью 1,5 км с использованием австрийского оборудования. Одновременно на ней смогут кататься 1 тыс. 200 человек в час.
Гостиничный комплекс, расположенный в 50 км от Владикавказа, сможет принимать туристов круглогодично.
Стоимость комплекса составляет более 1,2 млрд рублей. Создается он в рамках региональной подпрограммы госпрограммы РФ развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Доля софинансирования государства составляет 50%.