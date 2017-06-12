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Первая четырехзвездочная гостиница в горах Северной Осетии появится в 2018 году

В стране
12 июня, 18:25 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 12, июня. /ТАСС

К настоящему времени завершены строительно-монтажные работы, разрабатывается дизайн номеров

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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. Строительство первой четырехзвездочной гостиницы в Куртатинском ущелье Северной Осетии завершится в конце 2018 года. Об этом во время пресс-тура журналистам рассказал инициатор проекта директор ООО "СТК -59" Игорь Хадарцев.

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"В настоящее время завершены строительно-монтажные работы и сейчас разрабатывается дизайн номеров. Всего их будет 50. Гостиница будет отвечать всем современным требованиям категории "четыре звезды", - сказал он.

В семиэтажном комплексе будет создан бассейн, тренажерный зал, а на площади в 5 га разместится терренкур в хвойном лесу рядом с гостиницей.

Кроме того, с 2019 года на территории комплекса начнется строительство современной горнолыжной трассы протяженностью 1,5 км с использованием австрийского оборудования. Одновременно на ней смогут кататься 1 тыс. 200 человек в час.

Гостиничный комплекс, расположенный в 50 км от Владикавказа, сможет принимать туристов круглогодично.

Стоимость комплекса составляет более 1,2 млрд рублей. Создается он в рамках региональной подпрограммы госпрограммы РФ развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Доля софинансирования государства составляет 50%.

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