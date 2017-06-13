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Староверы из Уругвая, переселившиеся на Дальний Восток, занялись молочным животноводством

В стране
13 июня, 5:49 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 13, июня. /ТАСС

Они уже готовят сыры, масло и другую молочную продукцию и продают ее местным жителям

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июня. /ТАСС/. Три десятка старообрядцев, переселившихся в Амурскую область из Южной Америки, намерены развивать молочное животноводство. Они уже готовят сыры, масло и другую молочную продукцию и продают ее местным жителям, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В своем поселении староверы уже построили три дома, возводят еще два. Они подали заявки на получение сельскохозяйственных грантов. В приоритете переселенцев - молочное животноводство, в хозяйстве общины - девять голов крупного рогатого скота, получаемое молоко фермеры перерабатывают, готовя сыр, масло и другие молочные продукты", - сказали в пресс-службе.

В старообрядческой общине живут пять семей - всего 27 человек. По данным администрации города Свободного, еще три семьи из Южной Америки подтвердили свое желание переехать в Приамурье. Продукция староверов, отметили в пресс-службе, популярна у местных жителей, но ее объемы пока невелики, и чтобы поддержать переселенцев и увеличить объемы производства, общине подарили еще пять коров.

В распоряжении староверов более 1 тыс. гектаров земли, восемь из которых оформлены по закону о дальневосточном гектаре. В перспективе новоселы хотят оформить еще 11 гектаров.

"Мы всегда рады помочь людям желающим жить и работать на амурской земле. Большие семьи староверов готовы заниматься традиционным видом деятельности для Приамурья - сельским хозяйством. Для этого им нужна земля", - отметил на встрече с переселенцами губернатор Александр Козлов.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2016 году в Амурскую область переехали первые старообрядцы из Уругвая. Сейчас в десяти километрах от города Свободный формируется новое поселение, где живут староверы.

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