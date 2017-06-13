Медведев подписал распоряжение о выделении Ставрополью около 1 млрд руб. после паводка

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении около одного миллиарда рублей на ликвидацию последствий майского паводка на Ставрополье. Документ, подписанный 9 июня, опубликован на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением правительству Ставропольского края выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на ликвидацию чрезвычайной ситуации в размере до 937,5 млн рублей", - говорится в справке к распоряжению.

Согласно документу, средства распределяются следующим образом: до 119,5 млн рублей выделяется на оказание единовременной материальной помощи, до 362 млн - на оказание финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, до 456 млн - на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой такого имущества.

Решение о выделении средств было принято на заседании правительства Российской Федерации 8 июня.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае 15-25 мая пострадали 28 населенных пунктов, в общей сложности были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 6,6 тыс. человек. Ущерб предварительно оценивается в 2,37 млрд руб.