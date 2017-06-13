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На республиканском ифтаре в Татарстане ожидают около 10 тыс. человек

В стране
13 июня, 10:17 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, июня. /ТАСС

Меню торжества включает в себя плов, сухофрукты, мясную и овощную нарезку, выпечку, конфеты. Билеты раздали нуждающимся

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КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. человек ожидаются на V Республиканском ифтаре в Татарстане, который состоится 15 июня, сообщил во вторник журналистам муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

"На 10 тыс. человек ифтар будет рассчитан, как и в прошлом году. Билеты раздали нуждающимся. Почетными гостями станут митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и главный раввин республики Ицхак Горелик", - сказал Самигуллин.

Он отметил, что порядка 400 волонтеров и 120 стюардов будут принимать участие в организации ифтара (разговения). Меню торжества включает в себя плов, сухофрукты, мясную и овощную нарезку, выпечку, конфеты. Для приготовления блюд уже закупили 1,3 тонны говядины, 600 кг риса, 3 тонны овощей.

Республиканский ифтар проводится на территории Татарстана с 2013 года. В прошлому году он проходил на стадионе "Казань-Арена", в связи с проведением Кубка конфедераций в этом году ифтар будет организован в Казанской академии тенниса. Для обеспечения безопасности территорию академии полностью изолируют, там же организуют КПП, привезут металлорамки и детекторы.

27 мая для мусульман по всему миру наступил месяц поста Рамадан. На его протяжении верующие воздерживаются от приема пищи и алкоголя, совершают милосердные поступки и ежедневно читают отрывки из Корана.

Пост начинается с рассвета и заканчивается после захода солнца. Утренний прием пищи называется сухур, вечерний - ифтар. Вечернее разговение традиционно начинают с фиников или воды. По окончании поста мусульмане празднуют один из главных ежегодных праздников - Ураза-байрам, в этом году он наступит 25 июня и по традиции продлится три дня.

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