ФНС просит арбитражный суд признать банкротом старейший фарфоровый завод на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга подала в Свердловский арбитражный суд заявление о признании банкротом завода "Фарфор Сысерти", который считается старейшим подобным предприятием Урала. Об этом говорится в материалах суда.

"Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга подала заявление о признании банкротом ООО "Фарфор Сысерти". Сумма исковых требований - 71,4 млн рублей", - отмечается в документах.

Сысертский фарфор

В Сысерти с XIX века существовало производство домашней керамики. Гончарное заведение "Гончарка", владельцами которого до революции были братья Харитоновы, обеспечивало все окрестные села разнообразной керамической утварью.

Официально артель была образована в 1928 году. В середине XX века там был проведен эксперимент по отливке небольших предметов и скульптур из местного сырья (цветных и белых глин) при температуре обжига 1280 градусов, после чего начался выпуск фарфоровых изделий методом сливного литья в гипсовые формы.

Ручной труд составляет 80% технологического процесса на заводе.

В 1994 году продукция "Сысертского фарфора" была впервые отнесена к изделиям народных художественных промыслов. В 1998 году специалисты завода воссоздали керамический иконостас для Крестовоздвиженского собора Николаевского монастыря в честь 400-летия города Верхотурье.

Коллекции сысертского фарфора неоднократно отмечались дипломами различных выставок, многие изделия приобрели для своих экспозиций российские музеи.