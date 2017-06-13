Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме

Иностранные журналисты и общественные деятели, принимавшие участие в международном медиафоруме "Открытый Крым: своими глазами", считают, что необходимо наладить информационную систему для объективного освещения ситуации как в Крыму, так и в России в целом. Своим видением проблемы и путей ее решения они поделились с ТАСС.

"В Крыму произошли большие перемены"

К примеру, журналист британской The Indendent Ким Сенгупта считает, что объективная подача информации о Крымском полуострове необходима уже хотя бы потому, что это направление может быть востребовано у западных туристов, которые ранее предпочитали отдых в других странах.

"Сейчас такие направления, как Египет, Турция, Тунис, которые западные туристы хотели бы посетить, стали опасными из-за угрозы терроризма, а в Крыму безопасно и вполне доступно. Крым замечательное место и оно будет востребованным у западных туристов ", — сообщил он ТАСС.

Наша задача передавать правдивую информацию о событиях, которые здесь происходят. Мы видим, что регион развивается очень бурно и динамично за эти три года. Мне есть с чем сравнивать, я уже в пятый раз приезжаю в Крым и вижу эти изменения Антонино Рондон журналист кубинского агентства Prensa Latina

По его словам, жители стран Западной Европы, в частности Великобритании, мало информированы не только о том, что из себя представляет Крым, но и как сюда добраться.

"Раньше я тоже думал, что будет сложно, а сейчас я уже знаю, как сюда приехать. Поэтому я приеду сюда еще", — подчеркнул Ким Сенгупта.

Журналист кубинского агентства Prensa Latina Антонино Рондон в свою очередь отметил, что приезжает в Крым уже в пятый раз и видит реальные перемены, которые произошли на полуострове за последние три года.

"Наша задача передавать правдивую информацию о событиях, которые здесь происходят. Мы видим, что регион развивается очень бурно и динамично за эти три года. Мне есть с чем сравнивать, я уже в пятый раз приезжаю в Крым и вижу эти изменения", — отметил Антонино Рондон.

Журналист и общественный деятель из Италии Джульетто Кьеза также говорит, что в Крыму видны реальные изменения.

"Я вижу, что в Крыму произошли перемены. История меняется навсегда, возвращения назад не будет, поэтому надо строить жизнь таким образом, чтобы все на Западе признали Крым как пример великолепной организации демократической и благополучной жизни. Я уверен, что благополучие Крыма станет одним из главных политических факторов в будущем", — считает он.

Историк и публицист из Франции Пьер Малиновский говорит, что его цель рассказать французам правду о Крыме.

"Моя главная цель — рассказать французам о Крыме. Вернувшись во Францию, я планирую дать несколько интервью французским СМИ. Я хочу рассказать о своих впечатлениях от форума, рассказать, что я увидел на полуострове, например, о стройке моста, на которой я смог побывать", — рассказал он.

По его словам, иностранные туристы должны сюда приезжать. "В Крыму невероятно красивая природа. И я считаю, что иностранных туристов больше должны приехать сюда, чтобы увидеть это своими глазами", — сказал он.

Кроме того, сообщил Малиновский, он намерен собрать делегацию из депутатов французского парламента для визита в Крым.

"Важно, чтобы как можно больше представительных делегаций из разных стран приезжали в Крым. Я считаю, что Москва и Париж должны быть друзьями. И цель моей организации — сделать все возможное для этого", — сказал он.

Дефицит информации

Участники форума отмечают, что как на Западе, так и в России отмечается дефицит информации, как о событиях, происходящих в Европе, так и о российских событиях, из-за чего рождаются различные мифы.

"Как мы, европейские люди, думаем, русские люди обижены на санкции и на то, как вообще Европа к России относится. Из-за этой обиды бывает такая неправильная эмоциональная реакция, не хватает холодного анализа. Мы друг друга не понимаем", — отмечает внештатный корреспондент канала Russia Today и еженедельника Die Freitag в Берлине Ульрих Хайден.

Я вижу, что в Крыму произошли перемены. История меняется навсегда, возвращения назад не будет, поэтому надо строить жизнь таким образом, чтобы все на Западе признали Крым как пример великолепной организации демократической и благополучной жизни. Я уверен, что благополучие Крыма станет одним из главных политических факторов в будущем Джульетто Кьеза итальянский журналист и общественный деятель

Он говорит, что до сих пор не налажена нормальная безэмоциональная дискуссия.

"Нет фактов, только страшные представления друг о друге. Вы думаете, что Европа у нас умирает, потому что там только "голубые" и не хотят рожать детей, там только беженцы бегают по улицам, да? А мы думаем, что у вас вообще ничего не развивается, люди становятся бедными", — говорит он.

По его словам, каждая сторона берет только самые страшные представления, самые страшные примеры, которые нетипичны для обычной жизни.

Ким Сенгупта рассказал, что западные средства массовой информации испытывают дефицит объективной информации о ситуации в Крыму и России в целом.

"Новостей о Крыме в западных СМИ не так много. Конечно, когда три года назад здесь проходил референдум, он был тогда в центре внимания. Сейчас <…> в основном информация о Крыме происходит из украинских источников", — говорит он.

Как донести правду о Крыме

Журналист межарабского телеканала Al Maydeen Салем Адил назвал освещение крымской и общероссийской тематики в западной прессе зачастую необъективным и предложил заняться созданием в странах Запада новых средств массовой информации. "Как можно бороться с необъективной информацией, которая тиражируется западными СМИ? Мое предложение такое: необходимо учреждать новые СМИ в западных странах", — считает Адил.

Журналист также считает, что необъективность подачи информации о ситуации в России и, в частности, в Крыму западными СМИ связана с тем, что российское государство в последние годы заявляет о себе как о полноправном игроке в мировой политике.

"В первую очередь это связано с тем, что на Западе отвыкли воспринимать Россию как великую державу. Для них Россия после распада СССР имела значение сырьевого придатка. Но вдруг Россия показала, что она сбросила эти гири, к которым она была прикована, поднимается с колен и развивается во всех направлениях. Многим это не нравится", — отмечает он.

Журналист считает, что имея собственные СМИ в европейских странах, можно будет рассказывать правду о событиях в России.

"Ведь в России есть богатые и очень богатые люди! Имея собственные СМИ без явной пропагандистской составляющей, можно рассказывать правду о том, что происходит в России. Также необходимо развивать так называемое иновещание, используя и развивая тот неплохой опыт, который был в прежние времена, при Советском Союзе. Необходимо комбинировать, как создавая собственные, так и использовать уже существующие медиаресурсы", — считает он.

С ним согласен и Джульетта Кьеза. "Необходимо создавать сеть телевизионных каналов с российским участием на немецком, французском, испанском, других европейских языках, но, продукт этот не должен быть сделан в России, а в Германии, Франции, Испании, Италии. То есть там должны быть учреждены эти компании", — отметил Кьеза.

Он подчеркивает, что у Запада есть мощные информационные ресурсы, которые используются для влияния на общественное мнение и мнения людей. В то же время, по его словам, последние события, связанные с референдумом о выходе Великобритании из ЕС, президентскими выборами в США, демонстрируют информационный кризис, то есть влияние ведущих западных медиасетей падает.

"На Западе сейчас кризис. Посмотрите, что было накануне референдума в Великобритании о выходе из Евросоюза? Все ведущие СМИ говорили и писали, что британцы проголосуют против, а проголосовали за. Выборы в США показали: несмотря на то, что СМИ раскручивали одного из лидеров предвыборной гонки Хилари Клинтон, выиграл Дональд Трамп. Медиамагнаты были уверены, что могут управлять общественным мнением, а оказалось, что они не могут им управлять", — говорит он.

Кьеза говорит, что у России сейчас появился уникальный шанс, которым необходимо воспользоваться.

"Не надо терять времени. Сейчас очень подходящий момент. У России есть шанс, которым она может и должна воспользоваться, чтобы закрепиться в мировом информационном поле", — говорит он.

Для этого, считает Кьеза, необходима четкая государственная информационная стратегия, которую должны разработать в том числе и ученые, и специалисты в медиасфере. "Не секрет, что в тех же США над этим работают целые институты, университетские научные круги. А в российских университетах я подобного почему-то не вижу, разве нет таких мыслителей? ", — отмечает Кьеза.

Развеять мифы

На форуме с журналистами пообщались руководители Крыма, экономисты, общественные деятели, депутаты Госдумы. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что проведение форума является "важной частью стратегии народной дипломатии" и надеется, что присутствие журналистов из разных стран позволит развеять миф об "аннексии" Крыма, распространяемый в западных СМИ.

Ульрих Хайден также считает форум полезным. "Были очень компетентные, известные спикеры, которых я могу цитировать и, надеюсь, немного передать немцам то, что Крым развивается, несмотря на санкции", — отметил он.

Пьер Малиновский тоже придает медиафоруму большое значение. "Для меня это очень важно, потому что мы выступаем за снятие санкций, так как Крым — это территория России. Я приехал сюда, чтобы сказать, что часть граждан Франции считает Крым частью России", —- подчеркнул он.

Джульетто Кьеза говорит, что медиафорум дал ему понимание о ситуации в Крыму, но как в Европе, так и в России необходимо создать систему обучения журналистов и политиков, чтобы те и другие адекватно оценивали ситуацию. "У меня создалось впечатление, что у некоторых российских политических обозревателей неправильное представление о реальном положении дел в Европе. Так и наоборот, многие европейцы не знают о ситуации в Крыму, так как в Европе совсем нет информации об этом. Важно создать систему обучения европейских политиков и журналистов для получения знаний о реальной ситуации в международной политике", — полагает Кьеза.

Председатель совета директоров Национальной резервной корпорации Александр Лебедев, инициатор проведения форума, заявил, что международный медиафорум в Крыму станет ежегодным, на этой площадке будет обсуждаться не только местная, но и глобальная повестка дня.

"Это наш пилотный проект, и в дальнейшем на этих мероприятиях мы будем обсуждать не только крымскую проблематику, но и глобальную повестку дня. Крым является уникальной площадкой для диалога, и я уверен, что ежегодный медиафорум "Открытый Крым" войдет в календарь событий международного медиасообщества", — сказал Лебедев.

Сергей Павлив, Юлия Семенова