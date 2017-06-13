Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Южная Корея передала России двух клонированных щенков якутской лайки

В стране
13 июня, 13:06 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Якутский клуб любителей охотничьих собак "Байанай", которому передали щенков, с 2008 года работает над возрождением аборигенной породы охотничьих лаек, практически вымерших в 1950-е годы

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 13 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Южнокорейские ученые передали во вторник российскому Северо-Восточному федеральному университету (Саха, Якутия) и якутскому охотничьему клубу "Байанай" двух клонированных щенков якутской лайки. Церемония состоялась в здании Фонда биотехнологических исследований "Суам" (Sooam Biotech Research Foundation) в пригороде Сеула.

Клуб любителей охотничьих собак "Байанай" с 2008 года работает над возрождением аборигенной породы охотничьих лаек, практически вымерших в 1950-е годы. Тогда массовая эпидемия уничтожила до 90% популяции этих собак, и чистокровную якутскую лайку с тех пор найти крайне сложно.

Смотрите также

Первые в России клонированные собаки появились у якутских кинологов

В Великобритании появилась первая клонированная собака

Южнокорейская полиция первой в мире клонирует собак для разыскной деятельности

"И вот в 2016 году в глухой тайге у местного охотника мы нашли, что искали - крупного белого пса Байанай (Тайга), - но в силу преклонного возраста он не может давать потомство", - рассказал на мероприятии представитель охотничьего клуба Юрий Борисов. "Теперь благодаря профессору Хван У Соку этот кобель возродился. Это просто чудо", - заметил он.

"Клонированного щенка мы попросили назвать Бэлэх - подарок. Правда - это неоценимый, чудесный подарок всему якутскому народу. Девочку назвали Кэрэчээнэ - красавица", - рассказал Борисов. По его словам, возрождение якутской лайки, ее клонирование имеют огромное значение для сохранения традиционного образа жизни коренного населения Якутии, в особенности охоты. Щенки лайки отправятся в Россию 17 июня.

Южнокорейский фонд биотехнолологических исследований "Суам" - единственное в мире научное учреждение, которое занимается клонированием собак. На сегодняшний день группа ученых под руководством профессора и руководителя фонда Хван У Сока клонировала более 900 собак.

В прошлом году Фонд передал якутскому региональному отделению Российского военно-исторического общества трех годовалых щенков бельгийской овчарки в честь 60-летнего юбилея университетского образования в Якутии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
6
Байкеры и иностранные студенты приняли участие в "Параде дружбы народов" в Марий Эл
2
В Комсомольске-на-Амуре дети заложили капсулу в основание Детского больничного комплекса
10
Глава Минкавказа открыл новую набережную в Дербенте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье
2
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
3
В вологодской колонии умер осужденный за убийство Политковской
4
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
5
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
6
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
7
Упоминание Крыма как территории РФ газетой DM вызвало дискуссию ее читателей
Темы дня
Загрузка...
Реклама