Южная Корея передала России двух клонированных щенков якутской лайки

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СЕУЛ, 13 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Южнокорейские ученые передали во вторник российскому Северо-Восточному федеральному университету (Саха, Якутия) и якутскому охотничьему клубу "Байанай" двух клонированных щенков якутской лайки. Церемония состоялась в здании Фонда биотехнологических исследований "Суам" (Sooam Biotech Research Foundation) в пригороде Сеула.
Клуб любителей охотничьих собак "Байанай" с 2008 года работает над возрождением аборигенной породы охотничьих лаек, практически вымерших в 1950-е годы. Тогда массовая эпидемия уничтожила до 90% популяции этих собак, и чистокровную якутскую лайку с тех пор найти крайне сложно.
"И вот в 2016 году в глухой тайге у местного охотника мы нашли, что искали - крупного белого пса Байанай (Тайга), - но в силу преклонного возраста он не может давать потомство", - рассказал на мероприятии представитель охотничьего клуба Юрий Борисов. "Теперь благодаря профессору Хван У Соку этот кобель возродился. Это просто чудо", - заметил он.
"Клонированного щенка мы попросили назвать Бэлэх - подарок. Правда - это неоценимый, чудесный подарок всему якутскому народу. Девочку назвали Кэрэчээнэ - красавица", - рассказал Борисов. По его словам, возрождение якутской лайки, ее клонирование имеют огромное значение для сохранения традиционного образа жизни коренного населения Якутии, в особенности охоты. Щенки лайки отправятся в Россию 17 июня.
Южнокорейский фонд биотехнолологических исследований "Суам" - единственное в мире научное учреждение, которое занимается клонированием собак. На сегодняшний день группа ученых под руководством профессора и руководителя фонда Хван У Сока клонировала более 900 собак.
В прошлом году Фонд передал якутскому региональному отделению Российского военно-исторического общества трех годовалых щенков бельгийской овчарки в честь 60-летнего юбилея университетского образования в Якутии.