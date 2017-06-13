Автоматизированная система северного завоза появится к концу 2018 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Система северного завоза в России кардинально изменится уже к концу 2018 года за счет внедрения новой системы управления, что позволит автоматизировать работу и отслеживать прохождение грузов в реальном времени, рассказала в интервью ТАСС руководитель проектного офиса "Северный завоз" Юлия Зворыкина.

В стране насчитывается 25 регионов северного завоза, в том числе восемь арктических, из них три субъекта на 100% входят в территорию северного завоза. Только в 2016 году на кампанию северного завоза из разных источников было выделено почти 110 млрд рублей без учета расходов крупных компаний и военных. В свою очередь новая система позволит удешевить северный завоз на 30% за счет избавления от посредников и высвободит средства для развития северных территорий.

Развитие транспортной инфраструктуры и модернизацию существующей системы обсудят на конференции "Северный завоз - новые пути возможности" в Нарьян-Маре 19-20 июня. К участию приглашены представители Минэкономразвития, Минтранса, Минпромторга, Росрезерва, региональные власти, законодатели, крупнейшие компании.

Вызовы территории

Главной проблемой территорий, входящих в зону северного завоза, является не транспортная доступность и большие расстояния, а связь и энергетика, отмечает эксперт. "Если же развивать локальную энергетику и обеспечить достаточный уровень современной связи, провести цифровизацию, то и транспорт будет работать существенно эффективней", - отметила Зворыкина.

В связи с этим главной задачей на сегодня является переход от отраслевого принципа планирования к стратегии пространственного развития. "Создание четкой информационной системы передвижения грузов, системы мониторинга северного завоза позволит исключить посредников и сделать завоз дешевле. Отдельная корпорация, дополнительное ведомство и люди специально для северного завоза не требуются, потому что все может быть решено перенастройкой механизмов. Нужна унификация северного завоза, единые принципы планирования, тогда можно организовать единый фрахт", - добавила руководитель.

Именно для решения этих проблем и создается новая автоматизированная система управления северным завозом.

GDS для северного завоза

Новая система будет работать по принципу международной системы бронирования GDS (Global Distribution System), но уже не только для пассажиров (для них такие системы есть), а для грузов.

"Это актуально, над этим сейчас работает весь мир с тем, чтобы транспортные компании могли разместить в этой системе свои грузы. Мы думаем, сначала это будет создано для водного транспорта, а потом к ней присоединятся и железнодорожный транспорт, и автомобильный. Особенность этой системы в том, что это не просто кто-то будет видеть, где едет груз, но еще и сможет оплатить и застраховать его без посредников" - отметила руководитель проектного офиса.

Технология в мире пока не отлажена, вопросов остается много: как застраховать контейнер с грузом от кражи, как он будет перегружаться без экспедиторской компании и так далее. Зато система дает главное - понимание всем участникам рынка, каково будет время доставки, какой будет тариф и где сейчас находится твой груз, отметила эксперт.

По мнению Зворыкиной, цифровизация северного завоза позволит учесть и интересы местных жителей. Вопрос в том, сколько будет стоить доставка и подойдет ли цена заказчику, или же он будет ждать зимника и завоза автотранспортными предприятиями. За два - три года, когда заработает система, люди быстро ее освоят, со временем появится и доверие.

Перспективы новой системы

"У нас есть несколько компаний, которые готовы обеспечить цифровизацию северного завоза, технические решения найдены, в этом нет никаких проблем. Сейчас нужно понять, кто из цифровых операторов возьмется обеспечить гарантированную связь. Есть много решений, которые требуют согласования с военными, потому что это связь, а система предполагает открытость в ряде мест, что не всех устраивает. Сейчас проект находится на фазе согласований", - сказала Зворыкина.

С точки зрения инвестиций создание системы GDS не потребует больших вложений, вопрос в том, кто вложится в связь. Переговоры уже ведутся с российскими сотовыми операторами, с компанией "Т-Платформы", которая изготовила железо для суперкомпьютера "Ломоносов". Использование отечественного "железа" и работа отечественных программистов призваны максимально защитить отечественные разработки от зарубежного влияния. "Пока нет заказчика на головную систему, нет и инвестора, офис "Северный завоз" над этим работает. Возможно, Минкомсвязи и Минобороны, которые прокладывают свои системы связи, смогут ими поделиться с участниками коммерческих проектов", - пояснила эксперт.

По словам Зворыкиной, новая система может стать международной, так как пока в мире аналогов нет. "Поскольку у нас уже будет опыт работы высокоширотного транспорта, понимание возможностей и условий работы в экстремальной среде. К работе можно подключить и беспилотники. Например, у вас идет судно ледового класса Arc7, и беспилотники снимают нужные грузы и перевозят, куда надо. Есть много альтернативных транспортных средств, которые сейчас не используются, в том числе дирижабли", - сказала она.

Средства на создание этой системы можно получить за счет оптимизации текущей работы. "Я предлагаю двигаться по пути: новые механизмы внутри имеющихся средств, которые позволят дать эффект, допустим, снижение расходов на страхование на 30% за счет того, что вы сможете отслеживать груз. Если мы сумеем оптимизировать северный завоз на 30%, то из 100 млрд у вас появится 30 млрд, значит, можно развивать локальную энергетику. Сейчас требуются умные решения и технологии, потенциал технологического развития в Арктике недостаточно использован", - добавила директор проектного офиса.

Что касается сроков создания информационной системы, то все зависит от решения бюрократических вопросов. "Сделать систему сейчас вообще несложно: купить и поставить сервер. И даже найти под это дело инвесторов при принятом решении тоже не тяжело, все зависит от согласований. Надеялись, что на следующий завоз мы сможем уже на что-то претендовать, но для этого нужно много потрудиться, начиная от унификации процедур, создания единых стандартов работы", - сказала собеседник агентства.

Проект создания информационной системы имеет и внешний контекст, поскольку в будущем она может стать возможностью для снятия инфраструктурных ограничений удаленных территорий Дальнего Востока и Сибири. Контроль над этой информационной системой может взять на себя Минэкономразвития, полагает она.

Начать с Якутии и Камчатки

Пока два региона пожелали выступить пилотами для обкатки информационной системы северного завоза - Якутия и Камчатка. У Якутии 89,87% населения проживает в зоне северного завоза, Камчатка входит в эту зону целиком. Субъекты очень разные, по-разному организованные, система доставки и организации северного завоза совершено разная.

"Самое главное, что мы уже просчитываем модели, чтобы получить поддержку губернаторов. Кто бы что ни говорил, но губернаторы тоже заинтересованы, чтобы эти территории не были брошенными, развивались, чтобы было найдено решение, которое приведет к существенному уменьшению затрат их бюджетов, или хотя бы позволит сохранить на нынешнем уровне - регионы все разные и суммы у них разные. Для каждого конкретного случая - отдельное решение, и мы надеемся, что модель отработаем", - отметила собеседник агентства.

По ее мнению, вряд ли возможно получить приоритетное бюджетное финансирование, хотя это очень важно. Но уже сейчас достаточно механизмов, которые могут быть задействованы из имеющихся ресурсов - не столько перераспределить деньги, сколько расходовать их эффективнее. К примеру, если регион тратит 3 млрд рублей на субсидирование какой-то перевозки, то эти 3 млрд можно постепенно перенаправить, развивая территорию, нужен комплексный подход.

"Тема создания единого транспортного логистического оператора много раз обсуждалась, но не дала эффекта, потому что северный завоз - это проблема не транспортная, это комплексное развитие. Если ее решить, то получится развитие и транспорта, и энергетики, и связи, и одновременно территории", - отметила Зворыкина.

Развитие локальной энергетики

Информатизированная система северного завоза позволит высвободить дополнительные средства, в том числе на развитие локальной энергетики. По словам Зворыкиной, есть много проектов, которые в данный момент обсуждаются с крупными компаниями. Например, "Росатом" имеет хорошую программу локальных вариантов, в частности, ветряной гибрид с атомными элементами.

"Регионы все очень разные, условия там разные, в тех, где есть лес и деревообработка, лучше ставить паровые электростанции на пеллетах (топливные гранулы - прим. ТАСС). Для других регионов есть другие решения, они все есть, ряд субъектов тратят до 1 млрд в год только на то, чтобы компенсировать выпадающие доходы энергокомпаний, электростанций и компенсировать тариф для населения. Если эти деньги частично перенаправить на создание локальных мощностей, то не придется дизель возить, дешевле будет киловатт. К примеру, установка для производства топливных пеллет из отходов деревообработки стоит порядка €100 тыс., затем вы делаете паровой котел, теплицы, тогда не надо и овощи завозить", - отметила руководитель офиса.

В Ненецком автономном округе (НАО) в год завозится 80 тыс. тонн дизеля, но на топливо для пароходов, что его везут, тратится 20 тыс. тонн дизеля. Порядка миллиарда рублей в год НАО тратит на компенсацию тарифов ЖКХ. Хотя были попытки развития альтернативной энергетики, к примеру, японцы пытались установить в НАО ветряки, но эффекта это не дало. Но за последние 5-7 лет технологии существенно продвинулись, улучшились инженерные решения, уверена в успехе развития локальной энергетики Зворыкина.

Вслед за развитием локальной энергетики, отмечает эксперт, начнется и развитие пищевой промышленности и сельского хозяйства, тогда появится возможность для создания новых рабочих мест и вывоза продукции, транспорт преодолеет мертвый фрахт.

Бизнес говорит "да"

Как отметила Зворыкина, представители бизнеса в целом поддерживают идею создания новой платформы по обеспечению работы северного завоза. Заинтересованы "Росатом", "Россети", "Совкомфлот", "Газпром газомоторное топливо", "Новатэк" с сжиженным газом. Есть значительно меньшие компании, которые производят паровое оборудование, турбины, котлы, и они готовы обеспечить крупные заказы. Компания "Норникель" прокладывает волоконно-оптическую линию связи из Нового Уренгоя до Норильска.

По словам эксперта, компании возят грузы вполне легально, но не все их транспортные средства можно использовать для преодоления мертвого фрахта. Пока одни едут в одну сторону и возвращаются пустыми, другие едут в другую сторону и возвращаются порожними, стыковки нигде нет. Практически нет и контроля. Из-за маловодности ряда рек часть грузов, к примеру, угля, по пути сбрасывают, чтобы преодолеть опасные места.

Офис "Северный завоз" настаивает и на создании единой электронной площадки для торгов, на которой все участники завоза имели бы возможность встретиться и поторговаться, если речь идет о больших партиях. Электронная система торгов предполагает и большее доверие, отметила Зворыкина.

По ее мнению, разработка не приведет к удорожанию северного завоза, а наоборот, удешевит его. "Сейчас есть куча маленьких компаний, которые пытаются на завозе подзарабатывать, и это формирует неадекватную цену. Если же создать глобальную систему, то посредники выпадают, цена перевозки падает. Нужно выстроить систему с минимальным участием человека. Если мы на Арктике сумеем обкатать и показать, что это работает, то можем создать такой же глобальный GDS для перевозки грузов на всех видах транспорта", - подчеркнула собеседник агентства.