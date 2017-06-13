Более 350 тыс. мальков осетра и стерляди выпустили в Енисей в Красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты выпустили более 350 тыс. мальков рыбы осетровых пород в реку Енисей в Красноярском крае. Об этом сообщила ТАСС представитель регионального Министерства природных ресурсов и экологии Ирина Набиулина.
"Вода в Енисее достигла необходимой для мальков температуры. 250 тыс. мальков стерляди выпустили в Ману в районе поселка Береть, 100 тысяч мальков сибирского осетра - в Енисейском районе на особо охраняемой природной территории местного значения "Прутовское мелководье", - сообщила она.
Выпуск мальков осетровых проводится с 2008 года в рамках краевой программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов". До половозрелости осетр растет 15-20 лет, что делает эту рыбу очень уязвимой для браконьеров. В Красноярском крае с 1998 года вылов осетра и стерляди запрещен - эти виды рыб занесены в Красную книгу.
Осетр нерестится раз в 4-5 лет, в природе в мальков развиваются не более 0,1% икринок, при искусственном воспроизводстве этот показатель больше - около 25%. Для искусственного воспроизводства ценной рыбы специалисты добывают икру на севере Красноярского края, затем на рыборазводном заводе в Приморске на юге края из икринок получают мальков и подращивают около месяца, после чего их выпускают в Енисей.