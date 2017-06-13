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В Воронеже успешно протестировали систему электронных больничных

В стране
13 июня, 18:32 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 13, июня. /ТАСС

В эксперименте участвовали областная больница №1 и городская поликлиника №7

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 13 июня. /ТАСС/. Систему введения электронных больничных в учреждениях здравоохранения впервые протестировали в Воронеже. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) РФ.

"Уже апробировано программное обеспечение, позволяющее формировать и обрабатывать сведения электронного документа", - отметили в пресс-службе.

В эксперименте участвовали два медицинских учреждения - областная больница №1 и городская поликлиника №7.

"Сотрудниками была отработана система взаимодействия участников процесса по оформлению электронного листка нетрудоспособности: от момента запроса медицинским учреждением на сервере фонда номера больничного, его заполнения и подписания электронной подписью врача и учреждения до получения больничного работодателем для назначения пособия. Эксперимент прошел успешно", - уточнили в региональном отделении ФСС.

Закон об электронном больничном

Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, который позволяет при оформлении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности или родам подавать больничный в электронном виде, а не на бумаге.

Новым законом предусматривается возможность выдачи листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, который будет подписан квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц. Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Сейчас для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности или родам застрахованное лицо, согласно законодательству, предъявляет листок нетрудоспособности, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.

Инфографика Электронный больничный

Электронный больничный

В регионах России внедряется проект Фонда социального страхования и Минздрава по переходу на электронный листок нетрудоспособности. Инфографика ТАСС

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