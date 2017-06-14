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Единственная на Сахалине шахта объявлена банкротом

В стране
14 июня, 8:36 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Следующим шагом станет ликвидация предприятия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июня. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Единственная на Сахалине шахта "Ударновская" ООО "Сахалинуголь-6" объявлена банкротом, сообщила в среду пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".

"В настоящее время назначен конкурсный управляющий шахтой. Следующим шагом станет ликвидация предприятия", - уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, шахта перешла на режим электропотребления в пределах уровня аварийной брони. Режим ограниченного электропотребления - следствие наличия просроченной задолженности за энергоресурс в размере свыше 88 млн рублей. Оплата не осуществлялась в течение полутора лет. Кроме того, шахта перестала функционировать в силу отсутствия договора на горноспасательное обслуживание.

"В связи с тем, что процесс ликвидации шахты технически сложен и займет длительное время, "Сахалинэнерго" обратилось в правительство Сахалинской области с просьбой оказать содействие в решении вопросов, связанных с организацией мероприятий по ликвидации предприятия, определения источников финансирования данных работ и оплаты потребляемой электроэнергии до момента закрытия шахты", - говорится в сообщении.

Правительство Сахалинской области держит на контроле ситуацию с шахтой, в которой трудятся 443 человека. Еще в апреле было принято решение, что руководство проблемного угольного предприятия совместно с профсоюзом, представителями областных и муниципальных властей разработает дорожную карту, предусматривающую комплекс мероприятий на ближайшие месяцы, в частности, организацию обучения сотрудников по новым, востребованным в районе специальностям.

По данным пресс-службы правительства, в прошлом году добыча на шахте составила 187,3 тысячи тонн. В первом квартале текущего года - всего 19 тысяч тонн. При этом в марте и апреле угля практически не было. По оценкам экономистов, предприятие только для обеспечения своих текущих расходов без учета трат на развитие должно ежемесячно выдавать не менее 40 тысяч тонн угля. Однако обеспечить такой уровень добычи не представляется возможным, запасы угля, которые экономически выгодно добывать, за время, прошедшее с момента открытия шахты в 1924 году, практически истощились.

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