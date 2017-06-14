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Начинающие фермеры Бурятии получили субсидии более чем на 126 млн рублей

В стране
14 июня, 9:57 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Гранты будут потрачены на приобретение тракторов, грузовиков, кормозаготовительной техники, животных

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УЛАН-УДЭ, 14 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Начинающие фермеры Бурятии получили субсидии на 126,6 млн рублей. Сертификаты аграриям - победителям конкурса грантов - вручил в среду временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов.

"Наша задача - сделать так, чтобы сельское хозяйство в Бурятии было эффективным, выгодным и работало устойчиво", - сказал Цыденов, назвав эту отрасль экономики стратегической для республики.

Господдержку получили 39 глав крестьянских (фермерских) хозяйств и три семейные животноводческие фермы молочного и мясного животноводческого направлений, уточнили в пресс-службе правительства Бурятии. Средства грантов будут использованы на приобретение тракторов, грузовиков, кормозаготовительной техники, животных. В результате в этом году будет создано более 100 новых рабочих мест.

"Это в целом формирование другого качества жизни на селе, создание новых рабочих мест. Хочется, чтобы отрасль была устойчивой, самодостаточной, чтоб в какой-то момент фермеры могли работать без субсидий. Не потому, что жалко средств, а потому, что зависимость от субсидий тоже сдерживает", - пояснил врио главы региона.

Конкурс грантов на поддержку начинающих фермеров в Бурятии проводится с 2012 года. За это время его победителями стали около 300 аграриев, работающих в сфере молочного, мясного животноводства, овцеводства, коневодства, также были поддержаны проекты по разведению перепелов, выращиванию овощей. Фермеры закупали технику, проводили реконструкцию хозяйств, при этом было создано более 200 новых рабочих мест. Грантовой поддержкой охвачены все районы республики, включая отдаленные северные.

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