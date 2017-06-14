Плакаты о программах защиты природы Северного Кавказа разместят в поездах РЖД

Титул Интернационального чемпиона WBO будет стоять на кону боя Поветкин - РуденкоСпорт 14 июня, 14:40
Кремлев допустил, что Украина откажет во въезде российскому боксеру ГаджимагомедовуСпорт 14 июня, 14:38
Федерация бокса России имела гарантии организаторов об участии Кушиташвили в ЧЕСпорт 14 июня, 14:32
Госдума одобрила законопроект о фонде дольщиковЭкономика и бизнес 14 июня, 14:22
Суд Киева разрешил минюсту Украины взыскать $3 млн дивидендов "Газпрома"Экономика и бизнес 14 июня, 14:19
Нидерланды завершили ратификацию Соглашения ассоциации между ЕС и УкраинойМеждународная панорама 14 июня, 14:18
Выживший в лесу на Урале четырехлетний мальчик доставлен на лечение в ЕкатеринбургНовости Урала 14 июня, 14:13
Авиакомпания "Россия" будет выплачивать пилотам от 250 тыс. руб. при трудоустройствеТранспорт 14 июня, 14:08
"Реал" выразил уверенность в невиновности Роналду в деле о неуплате налоговСпорт 14 июня, 14:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Центр природы Кавказа и РЖД запустили совместную информационную кампанию, в рамках которой в поездах разместят плакаты, посвященные программам восстановления переднеазиатского леопарда, европейского зубра и самшита. Первые плакаты уже появились на объектах РЖД на Северном Кавказе, сообщает в среду пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), создавшего Центр природы Кавказа.
"На объектах инфраструктуры ОАО "РЖД" в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) размещены информационные плакаты "Природа тебя касается", посвященные программам по спасению переднеазиатского леопарда, европейского зубра и самшита колхидского - регуляторов экосистем Северного Кавказа, находящихся под угрозой полного исчезновения", - говорится в сообщении. В КСК пояснили, что кампания приурочена к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.
До июня 2018 года, как отмечают в пресс-службе, плакаты появятся в поездах, курсирующих по Северо-Кавказской, Московской и Октябрьской железным дорогам, поезде дальнего следования № 35/36 "Северная Пальмира" Санкт-Петербург - Адлер, а также на вокзалах и станциях Ростов, Сочи, Дагомыс, Краснодар. В общей сложности в акции примут участие 24 вокзала.
"Одно из ключевых и важнейших направлений природоохранной деятельности - информирование о проблемах, в решении которых могут принять непосредственное участие жители нашей страны. Плакаты содержат ссылку на наш сайт, где можно будет перевести средства на реализацию конкретных мероприятий в рамках реализуемых нами программ", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Центр природы Кавказа" Ренаты Шюшайте.
Центр природы Кавказа реализует проекты, направленные на сохранение, приумножение и защиту природного потенциала Северного Кавказа, поддержку и продвижение экологических инициатив в СКФО, реализацию природоохранных проектов по сохранению редких и исчезающих видов флоры и фауны Северного Кавказа.