Плакаты о программах защиты природы Северного Кавказа разместят в поездах РЖД

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Центр природы Кавказа и РЖД запустили совместную информационную кампанию, в рамках которой в поездах разместят плакаты, посвященные программам восстановления переднеазиатского леопарда, европейского зубра и самшита. Первые плакаты уже появились на объектах РЖД на Северном Кавказе, сообщает в среду пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), создавшего Центр природы Кавказа.

"На объектах инфраструктуры ОАО "РЖД" в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) размещены информационные плакаты "Природа тебя касается", посвященные программам по спасению переднеазиатского леопарда, европейского зубра и самшита колхидского - регуляторов экосистем Северного Кавказа, находящихся под угрозой полного исчезновения", - говорится в сообщении. В КСК пояснили, что кампания приурочена к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.

До июня 2018 года, как отмечают в пресс-службе, плакаты появятся в поездах, курсирующих по Северо-Кавказской, Московской и Октябрьской железным дорогам, поезде дальнего следования № 35/36 "Северная Пальмира" Санкт-Петербург - Адлер, а также на вокзалах и станциях Ростов, Сочи, Дагомыс, Краснодар. В общей сложности в акции примут участие 24 вокзала.

"Одно из ключевых и важнейших направлений природоохранной деятельности - информирование о проблемах, в решении которых могут принять непосредственное участие жители нашей страны. Плакаты содержат ссылку на наш сайт, где можно будет перевести средства на реализацию конкретных мероприятий в рамках реализуемых нами программ", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Центр природы Кавказа" Ренаты Шюшайте.

Центр природы Кавказа реализует проекты, направленные на сохранение, приумножение и защиту природного потенциала Северного Кавказа, поддержку и продвижение экологических инициатив в СКФО, реализацию природоохранных проектов по сохранению редких и исчезающих видов флоры и фауны Северного Кавказа.