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Базовую медицинскую кафедру открыли в Вологде для решения кадровой проблемы области

В стране
14 июня, 19:32 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 14, июня. /ТАСС

В Вологодской области потребность в специалистах сферы здравоохранения составляет 450 человек

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ВОЛОГДА, 14 июня. /ТАСС/. Кафедра Ярославского медицинского госуниверситета начала работу в Вологде на базе детской областной больницы для теоретической и практической подготовки молодых врачей. Это позволит молодым специалистам нарабатывать опыт на будущих местах работы и решить кадровую проблему в отрасли региона, сообщили в пресс-службе губернатора Вологодской области.

"Открытие в Вологде базовой медицинской кафедры Ярославского университета - еще одно звено последовательной и кропотливой работы по обеспечению здравоохранения области высококвалифицированными медицинскими кадрами. Если пять лет назад потребность в специалистах сферы здравоохранения составляла 800 человек, то благодаря реализации программы по привлечению кадров эта цифра снизилась до 450. Открытие кафедры позволит в среднесрочной перспективе решить кадровый вопрос", - процитировала губернатора области Олега Кувшинникова его пресс-служба.

По словам ректора университета Алексея Павлова, из 800 целевиков-вологжан более 300 обучаются по договорам в Ярославском государственном медицинском университете. "Идеальный вариант - продолжение их практической подготовки здесь, на уровне области, в максимальной близости к медицинским организациям, которые направили своих студентов к нам. Именно поэтому было принято решение создать структурное подразделение нашего вуза на вологодской земле", - сказал ректор.

До настоящего момента в Вологодской области готовили медработников среднего звена, Вологодский и Череповецкий медколледжи выпускают медсестер, фельдшеров, фармацевтов, акушеров и стоматологов.

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