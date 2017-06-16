Мишка на подстаканнике: что общего у футбола и министра Сергея Витте

На кольчугинском заводе “Электрокабель” специально к Кубку конфедераций изготовили “футбольный” подстаканник, который станет уникальным сувениром для участников и болельщиков турнира, стартующего 17 июня. Первая партия сувениров уже отправлена в Санкт-Петербург, где пройдет четыре матча Кубка, в том числе и финал.

По эскизам, разработанным студией Артемия Лебедева, мастера завода изобразили на подстаканнике медведей, играющих в футбол. А вообще подстаканники завод выпускает больше 100 лет, у него богатая история и свои секреты производства.

С подстаканником на футбол

"Новый подстаканник отличается от тех, что мы традиционно выпускаем. У него совершенно другие форма и рисунок. Есть версия из меди, латуни, с использованием серебра и золота. По просьбе заказчика можем изготовить подстаканник из чистого серебра. Я считаю, что новое изделие сможет конкурировать с подстаканником с изображением олимпийского мишки, который мы, кстати, до сих пор производим", — отметил начальник цеха товаров народного потребления завода Виктор Горячев.

Массовое производство “футбольных” подстаканников в Кольчугино запустили в июне текущего года.

По железной дороге к славе

В нынешнем году подстаканник отмечает юбилей — 125-летие появления на железной дороге. Именно этот фактор, как считается, и способствовал его массовому распространению.

"Есть версия о том, что в 1892 году министр путей сообщения Сергей Витте разместил заказ на изготовление подстаканников на Кольчугинском заводе, который к тому времени был одним из двух самых известных в России", — рассказывает хранитель центра истории кольчугинского завода Ирина Аккуратнова.

Сколько подстаканников изготовили в Кольчугино в 1892 году, неизвестно. Однако именно с того времени подстаканники приобрели некий стандарт и знакомую всем форму, на которую по сей день равняются конкуренты и последователи мастеров. Высота изделия составляет примерно две трети от размера стакана, ручка подстаканника позволяет взяться за нее всей рукой, и главное, подстаканник имеет устойчивое дно, которое не позволяет стакану упасть по время покачивания вагона. Сегодня в поездах РЖД используется свыше полумиллиона блестящих красавцев.

Родня индийских рупий

Ежемесячно на заводе выпускают от 10 до 30 тысяч подстаканников, а сколько их произвели за 125 лет существования завода — подсчету не поддается.

"Технология производства подстаканников за это время очень сильно изменилась", — рассказывает начальник цеха товаров народного потребления Виктор Горячев. — Более века назад изготовление подстаканника было исключительно ручным. Сегодня большая часть операций механизирована. Активно используются современные технологии — при изготовлении штампов предварительно делают 3D модели будущих составных частей изделия.

Производство каждой детали начинается с вырубки заготовки из рулона металлопроката. Сейчас прокат привозят с других предприятий, но было время, когда в Кольчугино был свой прокат, из которого чеканились монеты — рубли и индийские рупии. "Для российских рублей в ходе денежной реформы 1961 году в Кольчугино даже разработали специальный сплав марганцовистой латуни, из которой на монетном дворе потом и чеканили монеты", — добавила Ирина Аккуратнова.

Заготовку корпуса подстаканника в виде металлической пластины, чаще всего латунной или медной, помещают в штамп, и методом штамповки (чеканки) на специальном прессе получают рисунок. Иногда для того, чтобы осуществить задумку художника, необходимо соединить несколько штампов.

"Здесь искусство, наверное, сложнее, чем у ювелиров, потому что должно быть очень точно выдержано соотношение двух половинок штампа, чтобы не нарушить целостность рисунка на пластине", — пояснил Виктор Горячев.

Далее следуют скрутка и пайка корпуса, соединение с поддоном, пайка ручки. Кстати, ручку тоже сделать весьма непросто: из металлического прутка нужно вырубить заготовку определенной длины, отчеканить рисунок, вручную согнуть ручку, придав ей строго определенную форму и только после этого направить на пайку. За одну смену через руки штамповщицы Натальи Лагаевой проходит тысяча подстаканников. И это только по одной операции, а их, чтобы произвести готовый подстаканник, необходимо сделать около 30.

"Подстаканник — вроде бы простое изделие, но мало кто берется его повторить. Потому что нужно много оборудования, много оснастки. Вообще на запуск в массовое производство только одного вида требуется около трех месяцев", — рассказал Виктор Горячев.

Затем изделие нужно тщательно отполировать. Однако настоящий лоск подстаканники приобретают, пройдя гальванический участок: там его покрывают никелем, серебром или золотом. Гальванопокрытие может быть и комбинированным: серебро — золото или никель — золото. После финишной отделки, в процессе которой наводится окончательный глянец, их упаковывают в коробки и отправляют потребителям.

Сталин, глухарь и "Катюша"

Совершенно особая тема разговора — сюжеты рисунков. Всего в арсенале мастеров их несколько десятков. Например, серия подстаканников, выпущенных к 70-летию Победы. Сувениры со знаменитыми сюжетами "Комбат", "Ил-2" и "Катюшей" пользуются большой популярностью. Власти заказывают их в подарок ветеранам, да и многие рядовые покупатели не проходят мимо. Около полугода назад на заводе начали выпускать подстаканники с портретами Сталина и Петра I, стабильным спросом пользуются подставки с гербом СССР.

"С гербами подстаканники раскупают, когда начинаются очередные съемки какого-нибудь исторического фильма про советское время. Любят киношники поставить такой подстаканник на стол военачальникам. А мы потом смотрим и узнаем кольчугинскую работу", — рассказал Виктор Горячев.

Около 95% изделий выпускают по идее самого предприятия, однако и объем частных заказов расписан на три месяца вперед. Недавно по просьбе одного предприятия на заводе изготовили партию полностью серебряных подстаканников, активисты ЛДПР размещали заказ на подстаканники с портретом Владимира Жириновского, для РЖД созданы десятки вариантов с изображениями поездов, вокзалов и станций.

"Есть на Дону селения Верхние Караси и Нижние Караси — вот они заказали со своей символикой подарочные ложки и подстаканники", — рассказал Виктор Горячев.

Но самым любимым, классическим рисунком на подстаканнике является глухарь. Птица, как символ города, наряду с молотом и разливной ложкой металлурга, изображена на гербе Кольчугино и примерно с 50-х годов появилась на подстаканниках.

Загрузить подстаканниками Азию

Сейчас на производстве занято около 150 человек. Цех обеспечивает своей продукцией более 100 миллионов потребителей. Уже скоро в Кольчугино презентуют серию изделий к Чемпионату мира по футболу.

"Конкурировать с китайской штампованной ложкой, наверное, сложно, но люди, которые ценят качество, предпочтут использовать такой продукт, а не подделку машинного производства. Будем развивать это направление работы. Наша задача — уйти не в объемы, а объяснить, что есть вещи эксклюзивные, добротные, дорогие. Мы не собираемся конкурировать с дешевизной, но будем продвигать качественный продукт", — рассказал ТАСС Владимир Иванов, директор АО "Электрокабель" Кольчугинский завод", в структуру которого входит цех.

В самом Кольчугино, где подстаканники есть практически в каждом доме, люди уверены, что именно здесь делают лучшие подстаканники и с гордостью рассказывают о них.

"Наверное, это простое приспособление для удержания, и даже китайские подстаканники что-то удержат, но человеческая душа всегда требует изящества. От кольчугинского подстаканника дух захватывает. Каждый завиточек направлен на то, чтобы зацепить эстетическое восприятие человека. Можно все есть одной ложкой, но почему-то придумана вилка для устриц, для лимончика. Есть одноразовые пластиковые стаканчики, а для гурманов есть чайная церемония, когда сидишь с подстаканником в руках и неторопливо пьешь согревающий чай, дома, или в поезде — это самое атмосферное чаепитие", — уверена Ирина Аккуратнова.

Символ "мирного" времени

Между тем, на заводе подчеркивают, что изготовление подстаканников никогда не было здесь приоритетным. Проволочный завод, основанный в 1871 году купцом Александром Кольчугиным, позже стал "Товариществом латунного и меднопрокатного заводов А. Кольчугина", концентрировался на изготовлении проводов. Заказывали здесь даже телеграфную проволоку для Санкт-Петербурга и Москвы. В 1892 году на предприятии запустили давильный цех — возможно, появление нового оборудования и стало толчком к началу производства подстаканников.

В советское время, уже будучи заводом "Кольчугцветмет", предприятие сконцентрировалось на металлопрокате и выпуске комплектующих для оборонной промышленности. Параллельно развивалось кабельное производство. И сегодня цех товаров народного потребления, где наряду с этими изделиями, делают серебряные ложки, подносы, чайники и прочую столовую роскошь — занимает небольшую долю на фоне объемов производства кабелей и "оборонки". Как шутит начальник цеха Виктор Горячев, подстаканники здесь выпускают только в мирное время.

Анна Устинова