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Арктическую зону планируют расширить за счет трех районов Карелии

В стране
15 июня, 15:38 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Власти республики подчеркнули, что половина Карелии относится к территории Крайнего Севера и находится фактически на арктической территории

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ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Лоухский, Кемский и Беломорский районы Карелии могут дополнить сухопутные территории Арктической зоны России. Об этом ТАСС сообщила помощник и пресс-секретарь главы Минэкономразвития России Елена Лашкина. Власти районов уверены, что это даст импульс развитию территорий.

Республика не была включена в Арктическую зону во времена Советского Союза, хотя половина Карелии относится к территории Крайнего Севера, находясь фактически на арктической территории, ранее заявляли власти республики. Позже были подготовлены документы о включении в Арктическую зону Лоухского, Кемского и Беломорского районов.

"Соответствующий проект нормативного правового акта был внесен в установленном порядке в правительство Российской Федерации. Окончательное решение о включении в Арктическую зону принимает президент", - сказала Лашкина.

Вопрос расширения Арктической зоны РФ должен учитывать множество факторов, в число которых входит экономическая, научная и социальная целесообразность принятия таких решений. Кроме того, Минэкономразвития разработало критерии отнесения территорий к Арктической зоне, которые в перспективе должны быть закреплены нормативно, отметила она.

Карельские районы хотят в Арктику

Как рассказал ТАСС глава администрации Кемского района республики, председатель ассоциация "Совет муниципальных образований Карелии" Юрий Разумейчик, включение трех районов республики в Арктическую зону позволит участвовать в арктических программах, а значит получить дополнительное финансирование на их развитие из федерального бюджета. Кроме того, территории станут более привлекательными для потенциальных инвесторов за счет преференций.

"Сейчас мы однозначно проигрываем с точки зрения доступности, более длительного отопительного сезона, проигрываем по трудовым ресурсам за счет северных коэффициентов и более длительного отпуска. Строительство инфраструктуры требует больших затрат из-за холодов", - уточнил Разумейчик.

Глава администрации Беломорского района Владимир Попов отметил, три района имеют во многом общие проблемы - плохие дороги, наличие большого количества ветхого аварийного жилья. При включении в Арктическую зону территория получит возможность участвовать в проектах по освоению Крайнего Севера. "Пока не прописаны контрактные мероприятия и источники финансирования, очень сложно о чем-то конкретном говорить", - отметил он.

Начальник отдела экономического развития администрации Лоухского района республики Инна Гончарова отметила, что "район очень богатый, но ему нужен толчок". Например, в поселке Чупа ранее был крупный горно-обогатительный комбинат по добыче слюды и пегматита, на нем работало более трех тыс. человек, а сейчас во всем поселке проживает всего две тыс. человек.

"Мы надеемся, что благодаря Арктической программе каким- то образом толчок промышленности произойдет, а значит появятся новые рабочие места, произойдет пополнение бюджета. Сейчас у нас нет крупных предприятий, которые дают доход в бюджет, и, соответственно, хромает и социальная сфера и все остальное. Вопрос о включении трех районов Карелии в Арктическую зону России обсуждается уже несколько последних лет, мы надеется, что скоро это произойдет это событие", - отметила Гончарова.

Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным в мае 2014 года, в Арктическую зону входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, а также муниципальное образование городского округа "Воркута" (Республика Коми).

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