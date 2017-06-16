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Крупнейший атомный ледокол "50 лет Победы" отправился с туристами на Северный полюс

В стране
16 июня, 8:14 UTC+3 МУРМАНСК /Корр. ТАСС, Илья Виноградов

Путешествие занимает около 11 суток, туристам предлагают пожарить полярное барбекю, поводить хоровод вокруг очки полюса и искупаться в Северном Ледовитом океане

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Атомоход "50 лет Победы" перед отправлением в первый в этом году туристический круиз на Северный полюс
Атомоход "50 лет Победы" перед отправлением в первый в этом году туристический круиз на Северный полюс
Атомоход "50 лет Победы" перед отправлением в первый в этом году туристический круиз на Северный полюс
© Лев Федосеев/ТАСС
© Лев Федосеев/ТАСС
Столовая на борту атомохода "50 лет Победы"
Столовая на борту атомохода "50 лет Победы"
Столовая на борту атомохода "50 лет Победы"
© Лев Федосеев/ТАСС
Каюта на борту атомохода "50 лет Победы"
Каюта на борту атомохода "50 лет Победы"
Каюта на борту атомохода "50 лет Победы"
© Лев Федосеев/ТАСС
Сувенирный магазин на борту атомохода "50 лет Победы"
Сувенирный магазин на борту атомохода "50 лет Победы"
Сувенирный магазин на борту атомохода "50 лет Победы"
© Лев Федосеев/ТАСС
Погрузка багажа на борт атомохода "50 лет Победы"
Погрузка багажа на борт атомохода "50 лет Победы"
Погрузка багажа на борт атомохода "50 лет Победы"
© Лев Федосеев/ТАСС
© Лев Федосеев/ТАСС
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Атомоход "50 лет Победы" перед отправлением в первый в этом году туристический круиз на Северный полюс
© Лев Федосеев/ТАСС
© Лев Федосеев/ТАСС
Столовая на борту атомохода "50 лет Победы"
© Лев Федосеев/ТАСС
Каюта на борту атомохода "50 лет Победы"
© Лев Федосеев/ТАСС
Сувенирный магазин на борту атомохода "50 лет Победы"
© Лев Федосеев/ТАСС
Погрузка багажа на борт атомохода "50 лет Победы"
© Лев Федосеев/ТАСС
© Лев Федосеев/ТАСС

МУРМАНСК, 16 июня. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Атомный ледокол "50 лет Победы" в пятницу ночью оправился в первый в этом году туристический круиз на Северный полюс. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе компании "Атомфлот", на борту в основном туристы из азиатских стран.

"Туроператор "Посейдон" сформировал группу туристов в основном из жителей Азии, они в этом году первыми отправились на Северный полюс", - сказали в компании.

Как отметили в компании, интерес к арктическому туризму азиатов, в первую очередь китайцев, в последние годы неуклонно растет. Так, были рейсы, заполненные исключительно жителями Китая.

При этом увеличивается число и российских туристов. В этом сезоне, хотя еще не все группы до конца сформированы, ожидается рост доли россиян до 20%.

Изначально практически весь пул туристов составляли европейцы и американцы. Их ожидают на борту и в следующих рейсах этого сезона.

Туристы покоряют полюс 27 лет

Крупнейший в мире атомный ледокол "50 лет Победы" проводит круизные рейсы на Северный полюс с 2008 года. До этого времени на туристической вахте работал атомный ледокол "Ямал". А впервые на самую северную точку планеты туристов доставил атомоход "Россия" 8 августа 1990 года.

Круизы пользуются большой популярностью, преимущественно у иностранных туристов: летом 2017 года ледокол "50 лет Победы" откроет 28-й по счету туристический сезон, отмечали ранее в компании "Атомфлот".

Путешествие "туда и обратно" занимает около 11 суток. Порядка пяти дней нужно, чтобы достичь географической точки полюса, далее атомоход посещает острова архипелага Земли Франца-Иосифа, где можно увидеть огромные птичьи базары, белых медведей, моржей, китов, уникальные круглые камни и другие природные богатства. Из экзотических развлечений туристам предлагают пожарить полярное барбекю, поводить хоровод вокруг точки полюса и искупаться в Северном Ледовитом океане. Кроме того, путешественники могут увидеть Северный полюс и судно из вертолета, а также насладиться видом незаходящего солнца: в самой северной точке планеты полгода длится полярный день.

Всплеск интереса туристов был в 2015 году, накануне которого "Атомфлот" объявил о планах прекратить круизы на полюс из-за значительного увеличения работы на Севморпути, который все активнее используется перевозчиками грузов. Тогда наплыв желающих вынудил провести за лето сразу 7 вместо обычных пять походов. За каждый рейс Арктику посещают около сотни туристов.

Стоимость тура составляет от $28 тыс. или около 1,7 млн рублей. На сегодняшний день у Росатомфлота есть договоренность о сотрудничестве с фрахтователями вплоть до 2019 года.

Перед походом - ремонт

Как ранее сообщали в компании, до начала круизного сезона атомный ледокол "50 лет Победы" проходил доковый и общезаводской ремонт для очередного освидетельствования судна Российским морским регистром судоходства. На атомоходе предстоит выполнить большой объем работ - ремонт винто-рулевого комплекса, турбогенераторов, донно-бортовой арматуры. "На предприятии освоены уникальные технологии по ремонту и замене основного оборудования судовых реакторных установок", - отметили в компании.

До этого он работал на проводке судов в Арктике в рамках проектов освоения Арктического шельфа. В частности, на морском участке Карского моря и на Морском канале в Обской губе ледокол обеспечивал проводку судов для арктических проектов "Ямал СПГ", "Газпромнефть" (Новопортовское месторождение) и "УК "ВостокУголь". Совместно с атомным ледоколом "Вайгач" атомоход "50 лет Победы" обеспечил первый заход танкера- газовоза "Кристоф де Маржери" в порт Сабетта и в обратном направлении.

"50 лет Победы" - крупнейший в России и мире атомный ледокол, последнипй из построенных в стране. Его строительство велось на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге с перерывами с 1989 года до 2007 года.

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