Мост на Сахалин обеспечит ж/д сообщением три района Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 16 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Мост на Сахалин обеспечит железнодорожным сообщением и новым рабочими местами три района Хабаровского края - Николаевский, Ульчский и Комсомольский. Об этом сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Как отметил 15 июня в ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин, стоимость моста на Сахалин будет ниже, чем перехода через Керченский пролив, но вместо него возможно строительство тоннеля. Решение о начале стройки пока не принято. Путин заявил, что, по предварительным расчетам, стоимость моста может составить 286 млрд рублей без учета стоимости работ по строительству подъездных путей на острове и в Хабаровском крае.

"Мост на Сахалин, о котором вчера говорил президент РФ Владимир Путин, - это очень важно. Если будет строиться мост, то железная дорога придет к мысу Лазарева в Николаевском районе. То есть по трем районам, где сейчас практически нет дорог, пройдет железная дорога. Это развитие, это рабочие места на новых железнодорожных станциях, это более комфортные условия жизни для жителей этих районов, которые сейчас вынуждены работать вахтовым методом", - сказал он.

Губернатор напомнил, что вопросом строительства моста на Сахалин он занимался будучи депутатом Госдумы (с 1999 по 2007 года - прим. ТАСС). "Мы тогда с участием специалистов пытались определить, что выгоднее строить - мост или тоннель. В Николаевске тогда еще судостроительный завод работал, на нем специальное исследовательское судно построили, пролив Невельского изучали. Склонялись тогда больше все-таки к мосту, чем к тоннелю", - сказал Шпорт.

Планы по строительству моста на Сахалин

Сахалин отделен от материковой части РФ Амурским лиманом (на севере) и Татарским проливом (в центральной и южной части). Самая узкая часть, минимальная ширина которого 7,5 км, расположенная между ними, называется проливом Невельского. В настоящее время возможна связь с Сахалином только по воздуху или морем, причем зимой для транспортировки грузов по воде требуется ледокольная проводка. Основной паромной переправой является линия Ванино (Хабаровский край) - Холмск.

Предложения строительства постоянного транспортного перехода на Сахалин появились после вхождения острова в состав Российской империи в 1875 году. В 1945 году по итогам Второй мировой войны СССР вернул контроль над всем Сахалином. В 1949 году председатель Совета министров СССР, глава ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин принял решение о строительстве железнодорожного тоннеля на остров. После смерти Сталина 5 марта 1953 года строительство было остановлено из-за массовой амнистии: почти все рабочие, бывшие заключенные, воспользовались правом уехать домой, с тех пор стройка не возобновлялась.

В 2001 году правительство РФ утвердило Федеральную целевую программу "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)". В исходной редакции она предусматривала строительство "железнодорожной линии, соединяющей остров Сахалин с материком (507 км), для освоения грузопотока в размере 5-7 млн тонн в год с возможным ростом в перспективе до 20 млн тонн". В 2006 году эта линия была исключена из программы принятыми поправками. В 2008 году переход на Сахалин был включен в Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года, утвержденную распоряжением правительства от 17 июня 2008 года.

Приоритетным считается проект железнодорожного моста через пролив Невельского, однако рассматриваются проекты тоннеля или дамбы. Всего длина железнодорожной связи должна составить 580 км: она начнется от станции Селихино близ Комсомольска-на-Амуре до поселка Ныш на северо-востоке Сахалина.

В феврале 2017 года в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что при условии строительства моста через пролив Невельского возможно начало обсуждения строительства тоннеля между Сахалином и японским островом Хоккайдо. Он может обеспечить в будущем железнодорожную связь с Японией.