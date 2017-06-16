Море детей и вложений: как изменился "Артек" за три года в составе России

За три года после воссоединения Крыма с Россией "Артек" прошел путь глобальной модернизации, на которую государство потратило около 12 млрд рублей. Результат не заставил себя ждать: в ближайшие годы лагерь рассчитывает принимать 120 тыс. детей, то есть около 1% от всех школьников страны.

Лихие украинские годы "Артека"

В прошлом международный детский центр (МДЦ) "Артек" — самый знаменитый пионерский лагерь СССР. Но после развала Советского Союза, когда Крым оказался в составе Украины, детский центр испытывал серьезное недофинансирование со стороны государства, при этом обсуждались вопросы его возможной продажи частным лицам.

Реконструкция "Артека" проводилась и в украинский период, в 2000–2002 годах. Тогда были построены два новых корпуса и здание школы. С 2005 года, когда президентом стал Виктор Ющенко, в развитие "Артека" средства не вкладывались.

Как следствие — МДЦ задолжал многим предприятиям за пошив форменной одежды, постельного белья и за организацию питания детей.

Больше, чем Монако

После воссоединения Крыма с Россией ситуация в "Артеке" начала меняться. Сначала весной 2014 года детский центр был переведен на баланс Республики Крым, а затем стал федеральной собственностью. 12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития МДЦ до 2020 года, предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, финансирование комплекса предусматривает федеральная целевая программа развития Крыма.

Сейчас "Артек" — это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). Международный детский центр занимает свыше 200 га, а его береговая линия протянулась на 7 км.

"Артек" — это прилично больше, чем княжество Монако, это город, а не лагерь в обычном представлении. Это 218 га, 100 из которых — парки. Это 270, примерно, тысяч кв. м, которые мы привели в порядок. Это инженерные сети, водовыпуски, хлораторные и так далее", — рассказал директор центра Алексей Каспржак.

Миллиардные инвестиции в детство

По словам Каспржака, за три года Россия вложила в модернизацию инфраструктуры детского центра порядка 12 млрд рублей.

"Мы один из самых крупных проектов инфраструктурных и вообще проектов в Крыму после 2014 года вместе с двумя или тремя другими, — отметил он. — Я имею в виду мост Керченский, я имею в виду аэропорт и электрический мост, который нас обеспечил электричеством".

Также директор МДЦ уверен, что модернизация "Артека" — это один из самых крупных социальных проектов, который реализуется в РФ.

"Если говорить об инфраструктуре, мы отремонтировали, реконструировали и построили свыше 250 тыс. кв. метров площади, запустили и сейчас функционирует в полном объеме девять лагерей из десяти, существующих вообще в истории "Артека". Расширили площади и возможности по принятию детей", — добавил Каспржак.

По его словам, в рамках модернизации "Артека" реконструировали большую костровую площадку, ее открытие запланировано в июне. "Артек-арена" будет вмещать одновременно 4,5 тыс. человек и станет главным местом сбора.

Амбициозные планы и рекорды

Каспржак отметил, что модернизация "Артека", в отличие от других крупных инфраструктурных проектов, реализуемых в Крыму, уже дала конкретный результат. "Не ожидаемый, а конкретный, который выражается в том количестве детей, которые нас посетили", — уточнил директор МДЦ.

Так, если еще в 2014 году, когда Крым только воссоединился с Россией, лагерь принял 6 тыс. детей, в 2015 году их было уже 19 тыс., 2016 году — 30 тыс., а в 2017 году "Артек" ожидает 40 тыс. детей.

"В этом году мы принимаем порядка 40 тыс. детей, что является абсолютным рекордом за все время существования "Артека", — сказал Каспржак. — За 92 года (существования лагеря) максимальное количество детей, которые у нас были, — это 37 тыс. 800 детей в 1985 году, в этом году мы примем больше. Мы не говорим о цифре как о показателе внешнем — мы говорим о том, что "Артек" — это проект инфраструктурный, "Артек" — это проект образовательный, и в этом смысле это инвестиции и вклад в человеческий капитал".

Он уверен, что в будущем МДЦ сможет принимать еще больше детей. "После большой "артековской" стройки и реконструкции мы сможем принять 10 тыс. детей одновременно. В год эта цифра будет 120 тыс. детей. Это около 1% от всех школьников страны", — пояснил директор.

По его мнению, при такой перспективе развития об "Артеке" можно говорить не только как об инфраструктурном, не только как об образовательном проекте, но еще и "как об общественном проекте, который претендует на формирование определенных ментальных норм и ценностей тех, кто выйдет из школы".

Он рассказал, что у лагеря уже есть проект планировки, которая предполагает "расширение территории до 10 тыс. человек одновременного нахождения". "В настоящий момент этот документ проходит разного рода экспертизы и согласования и скоро будет принят. В этом смысле есть поручение правительства относительно того, чтобы посмотреть, насколько возможна реализация этой задачи", — уточнил Каспржак.

Татьяна Кузнецова, Галина Полоскова, Сергей Павлив