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Снежные барсы на плато Укок на Горном Алтае получат индивидуальные паспорта

В стране
16 июня, 12:28 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 16, июня. /ТАСС

В паспорта будет внесена подробная информация о каждом конкретном ирбисе со снимками в разных ракурсах

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© AP Photo/Alex Brandon, архив

ГОРНО-АЛТАЙСК, 16 июня. /ТАСС/. Краснокнижные снежные барсы из группировки горного обрамления плато Укок в Кош- Агачском районе Республики Алтай получат индивидуальные паспорта, в которых будет содержаться подробная информация о каждом животном. Такой проект Всемирный фонд защиты животных (WWF) готовится запустить уже в июне - июле 2017 года, сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского отделения организации.

"Проект по изучению и сохранению группировки барса в горном обрамлении плато Укок начнется летом. Так называемые "паспорта" - это информационная система, которая делается для того, чтобы автоматически можно было отличить ирбисов друг от друга. Система будет использовать кадры с фотоловушек или стоп-кадры с видеоловушек, загружаемые в базу данных. Информация будет защищена от взлома, доступ к системе и пароль получат только специалисты организаций, работающих по программе сохранения барсов", - сказали в организации.

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В рамках проекта WWF "Паспорт для барса - защитить каждого" в паспорта будет внесена подробная информация о каждом конкретном ирбисе со снимками в разных ракурсах. Например, у алтайской самки, которую ученые прозвали Гута, кончик хвоста загнут вниз в виде буквы S, а у самца по кличке Крюк, на левом боку пятна расположены в виде крюка. Экспедиционный проект-2017 поможет выявить места высокой концентрации следов барсов, где будут установлены более 25 аппаратов для фото- и видеосъемки.

Как поясняют экологи, Кош-Агачский район, где будут работать ученые - точка, где сходятся границы Казахстана, Китая, Монголии и России. Информация об обитающих здесь ирбисах обрывочна - ранее здесь не проходили подобные экспедиции. Задача проекта - изучение и сохранение местной группировки ирбиса и выявление новых особей.

"На Алтае в изучение барса вовлечено множество организаций, но до сих пор остается большое белое пятно в ареале - плато Укок и окружающие его горы. Все еще нет достоверных данных о численности животных в этом районе, нет ни одного кадра фотоловушки, но следы присутствия хищника местное население встречает. Следы отмечали и ученые во время редких и коротких экспедиций. Важно получить как можно больше кадров отсюда, чтобы стала возможна идентификация", - пояснили в WWF.

В мире зарегистрировано около 3920-6390 особей снежных барсов, в России - не более 70-90. Это самая высокогорная кошка - средняя высота обитания 1,5-4 тысячи метров над уровнем моря. Сохранить популяцию помогает борьба с браконьерством, создание особо охраняемых природных территорий, исследования и экологическое просвещение.

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