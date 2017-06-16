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Завершена сборка судоходной арки железнодорожной части Керченского моста

В стране
16 июня, 12:39 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Арка моста была собрана менее чем за год

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Мостостроители в пятницу объявили о завершении сборки судоходной арки железнодорожной части Керченского моста, который свяжет Крым с материковой Россией.

"Это очень важный этап строительства Крымского моста", - цитирует инфоцентр "Крымский мост" заместителя генерального директора компании "СГМ-Мост" Дмитрия Кондакова. "Собрать железнодорожный арочный пролет - это одновременно и масштабная, и ювелирная работа. Необходимо было с особой точностью собрать блоки между собой, выполнить почти 4 км стыковых швов первой категории, закрутить свыше 600 тыс. штук, или 380 тонн, высокопрочных болтов", - отметил он.

О работах

Арка моста была собрана менее чем за год. Как отметили в инфоцентре, она весит более 5,8 тыс. тонн. "Осталось завершить работы по обустройству арки элементами эксплуатации, покрыть металлоконструкции антикоррозийной краской и подготовить к перевозке и монтажу на фарватерные опоры", - приведены в сообщении слова начальника ФКУ Упрдор "Тамань" (заказчик проекта) Романа Новикова.

Одновременно в Керчи продолжается укрупнительная сборка арочного пролета под автодорожную часть моста. "Он собран уже почти на 80%", - добавили в инфоцентре.

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста; протяженность каждого - 227 метров.

"Железнодорожный арочный пролет тяжелее автодорожного более чем на 1 тыс. тонн - он представляет собой комбинацию из пролетного строения со сквозными главными фермами и аркой. Движение поездов идет по элементам фермы, а арка выполняет поддерживающую функцию", - отметили в инфоцентре. После установки на фарватерные опоры судоходные (опоры) обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды. После окончательного завершения всех работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы на фарватерные опоры: сначала по железнодорожной части, затем - по автодорожной.

О проекте

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей.

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