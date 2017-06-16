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Мраморные лабиринты карельских подземелий

В стране
16 июня, 18:51 UTC+3

В горном парке "Рускеала" открылся уникальный туристический маршрут "Подземная Рускеала", который проведет туриста по штольням, лабиринтам и покажет жилище Горного короля

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Туристы в горном парке “Рускеала”

Туристы в горном парке “Рускеала”

© Руслан Шамуков/ТАСС

Самой популярной достопримечательностью региона в 2016 году стал горный парк "Рускеала". В этом году здесь предлагается новый туристический маршрут "Подземная Рускеала", на котором можно увидеть единственное в Карелии подземное озеро, три вида летучих мышей, штольни и лабиринты. Начиная с мая на маршруте ежедневно принимают гостей. 

"Рускеала", расположенная в Сортавальском районе Карелии, — памятник природный, но вместе с тем тут можно проследить и историю горного дела России и Финляндии. Добытый здесь мрамор использовался для облицовки Казанского и Исаакиевского соборов, Зимнего и Мраморного дворцов. Главной достопримечательностью горного парка до открытия "Подземной Рускеалы" был затопленный мраморный карьер, который начал принимать туристов еще в 2005 году.

Помогли спелеологи

Собственник объекта Александр Артемьев рассказывает, что длина нового подземного маршрута около 800 метров и готовился он более пяти лет.

"В 2010 году спелеологи Русского географического общества сделали топографическую съемку, определили место старого входа в штольню, где ранее добывали мрамор. В течение нескольких лет разбирали завалы, сначала вручную, а затем с помощью техники. Изначально, конечно, не верилось, что здесь можно организовать туристический маршрут. За несколько лет выполнили основной объем работ: провели исследования, укрепили своды мраморных штолен, установили понтоны, подводные светильники и светомузыкальное оборудование. Вложили в проект около 50 млн рублей ", —  говорит Артемьев у входа в подземелье.

Он отмечает, что в 2010 году в качестве экспертов в штольнях побывали представители немецкой компании, специализирующейся на освещении подземных объектов по всем миру, которые подтвердили высокий потенциал подземных пространств парка и создали 3D-модель будущего экскурсионного маршрута.

Спелеолог, председатель комиссии экоэффективного туризма Ленинградского областного отделения Русского географического общества Антон Юшко говорит, что штольни и шахты были созданы более 100 лет назад финскими мастерами предприятия "Рускеальский мрамор".  Им руководил Вильям Форсстрём. С 1890 по 1939 года кальцитовый мрамор добывали здесь для производства извести. Позже работы прекратились, а вход завалило горной породой.

Дорога Горного короля

Войдя в подземелье, попадаем в бетонный короб — шахтное бюро. В нем посетителям выдают каски и проводят инструктаж безопасности. Через несколько шагов по узкой дорожке оказываемся в естественном гроте, где добывали мрамор финские рабочие.

"Здесь влито около 140 тонн бетона. Все это армировалось. Думал, что пятиэтажку строим", — отмечает Александр Артемьев.

Изредка в углублениях стен пещеры можно встретить спящих летучих мышей трех видов — северный кожанок, бурый ушан и ночница. На подсвеченных светодиодными лампами стенах видны старые, вековой давности, маркшейдерские метки, имевшие привязку к карте горной выработки. Пройдя по туннелю дальше, можно увидеть единственную подготовленную к отрыву и забытую мастерами глыбу мрамора. Затем мы оказываемся в огромном зале с мраморными стенами, сталактитами и скованным льдом подземным озером глубиной 12 метров. Правда, чтобы в него зайти, взрослому человеку придется пригнуться.

"Так мы приветствуем Горного короля", — шутит Антон Юшко.

Зал, из которого видно небо, подсвечивается меняющими цвет прожекторами, и его скальные ниши превращаются в сказочное пространство. Здесь же расположена уменьшенная ледяная копия Исаакиевского собора. По словам Антона Юшко, зимой ее сделали молодые петербургские скульпторы по не воплощенному в жизнь проекту Антонио Ринальди.

Новый импульс развития парка

По мнению Александра Артемьева, созданный на пересечении спелеологии и истории горного дела новый маршрут "Подземная Рускеала" даст возможность туристам увидеть ранее скрытую природную красоту, а  достопримечательности  — новый импульс развития.

В будущем в пустующих пока под землей пространствах планируется организовать музей горного дела, а у выхода к воде построить небольшую часовню.

"Об окупаемости проекта пока речи не идёт", — отметил Александр Артемьев.

Владелец объекта все же рассчитывает, что к 2020 году поток туристов в "Рускеалу" может увеличиться до 500 тыс. человек.

Игорь Лукьянов

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