Скворцова: в Ингушетии удалось выстроить трехуровневую систему медпомощи

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Трехуровневую систему медицинской помощи удалось выстроить в Ингушетии за четыре года, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

"Мы выстроили трехуровневую (систему) - уже сейчас Ингушетия имеет свои собственные высокотехнологичные центры", - сказала она.

По ее словам, на первом уровне здравоохранения - учреждения в шаговой доступности от места жительства: поликлиники, сельские амбулатории и районные стационары. Второе звено, или межмуниципальный уровень, направлен на лечение острых состояний (травм, инфарктов, инсультов и интоксикаций). В учреждениях третьего уровня граждане РФ могут получить плановую специализированную и высокотехнологичную медпомощь.

Как подчеркнула Скворцова, основная задача сейчас состоит в том, чтобы "все медицинские организации были связаны в единую сеть". "С тем, чтобы старшие организации по своему статусу (такие) как перинатальные центры держали в своем поле зрения все младшие медицинские организации...", - пояснила министр.

Она также отметила, что в целом ситуация в регионе изменилась в лучшую сторону. Для сравнения она привела данные о младенческой смертности, которая еще несколько лет назад достигала 20 на 1000 родившихся живыми.

"В 2015 году младенческая смертность приблизилась к уже к 11, а по результатам текущего периода времени - пяти месяцев текущего года это уже приблизилась 8,7", - добавила Скворцова.