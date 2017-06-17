Музеи девяти регионов за три года расскажут тысячелетнюю историю освоения русского Севера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Новый межмузейный проект "Освоение Севера. Тысяча лет успеха", который за три года расскажет тысячелетнюю историю продвижения людей по арктическим территориям России, представлен в пятницу в Санкт-Петербурге. Как сообщила ТАСС куратор проекта, доктор исторических наук Юлия Кантор, инициатива охватит более десятка музеев в девяти регионах страны.

"Это всероссийский проект, который охватит девять регионов от Кольского полуострова до Таймыра, в нем участвуют 10 ключевых музеев, но общее количество музеев- участников больше 20", - рассказала Кантор. Проект, посвященный гуманитарной истории освоения Севера, реализуется в три этапа: в 2017 году он объединит выставки в Великом Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге, в 2018-м - в Выборге, Омске и Перми, а в 2019-м - в Мурманске, Красноярске и Норильске.

"Выставки не повторяются, - отметила Кантор. - Они затрагивают самый широкий круг тем - от археологии и изобразительного искусства до пропаганды и военной истории. Мы рассказываем или неизвестное об известном или о том, что кажется известным, или открываем нечто новое". Например, музеи познакомят публику с новгородскими обычаями, пришедшими на Север, с реальными прототипами литературных произведений, таких, как знаменитая книга Вениамина Каверина "Два капитана".

"Мы будем рассказывать о папанинцах и челюскинцах через елочные игрушки, которые хранятся в собрании Государственного музея истории Санкт-Петербурга, и раскроем историю Красноярского края через этнологию и историю авиации", - пояснила куратор проекта.

Первым его событием стала презентация в Новгородском музее-заповеднике первого из девяти томов музейной энциклопедии Севера - каталога выставки "Путь на Север: истоки". Энциклопедия, по словам Кантор, будет подготовлена на академическом уровне, но авторы адресуют ее широкому кругу любителей отечественной истории.