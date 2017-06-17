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Около 7,5 тыс. ставропольцев, пострадавших от паводка, получили федеральную помощь

В стране
17 июня, 12:10 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 17, июня. /ТАСС

Всего на эти цели Ставрополью адресовано 937,5 млн рублей федеральных средств

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ПЯТИГОРСК, 17 июня. /ТАСС/. Почти 7,5 тыс. ставропольцев, пострадавших от майского паводка, уже получили помощь из федеральных средств. Об этом сообщает  пресс-служба губернатора края.

"Ведутся выплаты пострадавшим от паводка из поступивших в регион федеральных средств. По состоянию на 11:00 мск 17 июня помощь в размере 10 тысяч рублей получили 7484 человека", - говорится в сообщении.

Ранее в регион поступил первый федеральный транш в размере 281,2 млн рублей. Всего на эти цели Ставрополью адресовано 937,5 млн рублей федеральных средств.

Как ранее сообщал ТАСС, с 15 по 25 мая на Ставрополье впервые более чем за полвека выпало до трех месячных норм осадков. Подъем уровня воды в реках привел к паводку, в пиковый период которого в 9 муниципалитетах края было подтоплено более 1,7 тыс. домов, в целях безопасности отселены более 2,3 тыс. человек. По предварительным данным, в крае - более 8 тысяч пострадавших, общий ущерб превышает 2,37 млрд рублей.

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