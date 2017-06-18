Почти 200 участников слета казачьей молодежи сдадут нормы ГТО в Ростовской области

Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке

Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке 18 июня, 13:38

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Почти 200 представителей казачьих учебных заведений и молодежных организаций прибыли в Ростов для участия в четвертом всероссийском слете казачьей молодежи "Готов к труду и обороне". В течение четырех дней им предстоит сдать нормы ГТО, поделиться практическим опытом по реализации патриотическо-воспитательных программ и поближе познакомиться с культурой Донского края. Об этом рассказал журналистам замгубернатора Ростовский области Михаил Корнеев.

"Мероприятие это очень важное, федерального значения. Министерство образования России и Совет при президенте по делам казачества доверяет нам, используя опыт и ресурс Ростовской области, которые позволяют провести такое событие. Делегаты и участники сдадут нормы ГТО, посовещаются друг с другом и ознакомятся с нашей историей. В этом году мы проведем это мероприятие с более широким списком гостей, чем в прошлом году", - отмети Корнеев.

Каждый день для участников начинается с утренней зарядки, которую проводят четыре титулованных донских спортсмена - трехкратный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Михаил Вебер, абсолютная чемпионка Европы по бодибилдингу Евгения Мищенко, чемпион Европы и мира по современному пятиборью Алексей Туркин и чемпион Олимпийских игр, мира и Европы по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев. Сегодняшний день не стал исключением, даже несмотря на то, что участникам предстояла церемония открытия.

Уже завтра, 19 июня, молодым казакам предстоит сдать нормы ГТО: кросс, подтягивание, метание гранаты, стрельба по мишеням из пневматической винтовки, отжимание, плавание и другие дисциплины. Все настроены только на победу и золотые значки ГТО.

Готов к труду и обороне

"Чуть-чуть волнуюсь, конечно, и за себя, и за ребят, но, думаю, мы справимся. Надеемся на золотые значки ГТО, также хотим, как и в прошлом году, победить в командном зачете", - поделился планами ученик Сальского казачьего кадетского лицея Максим Казаков.

Как подчеркнул член оргкомитета Александр Шаповалов, никого из молодых казаков не устраивает серебряный значок, как итоговый результат. "Все настроены только на победу, я общался с ребятами и, знаете, они даже не хотят брать серебряные значки. Они просто считают это позором. Мы - рода казачьего, испокон веков защищали Родину и всегда были впереди, задавали темп", - отметил он.

Но не спортом единым, также молодые казаки в рамках слета продемонстрируют "визитные карточки" войск, которые они представляют. В остальные три дня форума для представителей молодежных казачьих организаций будут проходить круглые столы, где можно будет поделиться опытом друг с другом.

Знакомство с Донской землей

18 июня участники слета и форума отправятся в круиз по Дону, им предстоит путь в станицу Старочеркасскую - древнюю столицу донских казаков. Там пройдет молебен в Войсковом Вознесенском соборе, состоится экскурсия в Старочеркасский музей-заповедник и Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.

"Мы стараемся построить программу так, чтобы в рамках мероприятия наши друзья которые прибыли из других регионов, не только сдали нормы ГТО, но и ближе познакомились с историей Донского края. В Ростовской области это мероприятие стало уже традиционным, мы его проводим уже в третий раз", - отметил замгубернатора Корнеев.

Первый слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" проходил далеко от донской земли. Он состоялся в 2014 в Тюменской области, событие инициировали представители Сибирского казачьего войска. Как рассказал участник всех слетов, руководитель организации "Казачья молодежь Сибири" Александр Сергеев, с каждым годом событие набирает все большие обороты.

"Мы успели наладить связи между войсковыми молодежными организациями. Важно, что теперь у нас есть база, которую остается только развивать. И наполнять состав войска новыми кадрами. Ведь, как известно, кадры решают все", - подчеркнул Сергеев.

Спустя год после первого слета "Готов к труду и обороне" губернатор Ростовской области Василий Голубев пригласил делегатов в донской регион. Второй всероссийский слет проходил в станице Вешенской, на родине Михаила Шолохова. Третий слет принял Азов. Главным его итогом стало образование "Казачьего молодежного союза", его учредили молодежные организации "Донцы", "Астраханцы", "Казачья смена" и другие. Главная цель союза - патриотическое воспитание молодого поколения.