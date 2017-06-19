Конференция по северному завозу открывается в Нарьян-Маре

НАРЬЯН-МАР, 19 июня. /ТАСС/. Конференция "Северный завоз - новые пути и возможности" открывается в понедельник в столице Ненецкого автономного округа. Форум в Нарьян-Маре, который будет проходить 19-20 июня, призван объединить усилия всех заинтересованных сторон, чтобы выработать единый подход к системе северного завоза.

"Я благодарен руководителю Арктической госкомиссии Дмитрию Олеговичу Рогозину и главе Минэка РФ Максиму Станиславовичу Орешкину за внимание к острой для региона теме и внедрение проектных методов управления процессом, которому давно необходима "перезагрузка" и модернизация, в том числе с помощью использования автоматизированных систем управления поставками грузов. Практика северного завоза исчисляется десятилетиями, и было бы странно не менять подходы, механику и средства транспортировки в течение этого периода. Их необходимо адаптировать к современным реалиям, прежде всего развитию технологий транспортировки и альтернативных источников энергии", - сказал ТАСС губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

Конференция пройдет при участии проектного офиса "Северный завоз" Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ. В ходе конференции планируется обсудить современные тенденции управления логистическими цепочками, предпосылки и необходимость создания интегрированной информационно-телекоммуникационной платформы управления поставками грузов. Значительное внимание будет уделено реализации закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", возникающих при этом сложностях и возможных путях их преодоления. Кроме того, в рамках мероприятия будет обсуждаться контрактная система, действующая при реализации северного завоза.

"В последнее время внимание всего мира обращено к Арктике - кладовой планеты, а приарктические регионы становятся стартовой площадкой для освоения этих богатств. Северный морской путь становится глобальным транспортным коридором. Россия строит новый ледокольный флот. Все это должно способствовать совершенствованию Северного завоза, оптимизации логистических процессов", - сказал ТАСС председатель Собрания депутатов Архангельской области Виктор Новожилов.

Среди приглашенных участников конференции статс-секретарь - заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов, руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин, помощник президента РФ Игорь Левитин, заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарев.

По итогам конференции будет принята резолюция, которую представят председателю государственной комиссии по вопросам развития Арктики Дмитрию Рогозину.

Северный завоз

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.

К регионам Крайнего Севера относятся 25 субъектов Российской Федерации. В Ненецком округе практически все сельские поселения являются удаленными, поэтому северный завоз в регионе - вопрос жизнеобеспечения территории.

"Ежегодно с мая по октябрь мы завозим в поселки уголь, дрова, дизельное топливо, продукты. Процесс затратный и организационно сложный, поэтому готовимся к нему заранее. Как закрываем навигацию осенью, так и начинаем готовиться к следующему северному завозу", - рассказал губернатор НАО.

По его словам, этот процесс является сложным из-за большого разрыва во времени между закупкой товаров и их доставкой конечному потребителю, а также повышенной стоимости транспортировки и отсутствия конкуренции на рынке. В этом году северный завоз в Ненецком округе стартовал 9 июня. Первая партия энергоресурсов отправлена в село Несь из Архангельска морским путем.

"Северный завоз - критически важный процесс для всех регионов Крайнего Севера России. В том числе и для некоторых районов Архангельской области. В течение короткой навигации требуется обеспечить удаленные населенные пункты самым необходимым, сделать запасы продуктов и топлива на долгий зимний период", - сказал ТАСС Новожилов.

По его словам, Архангельск имеет ключевое значение для северного завоза как пункт перевалки грузов. "Наши транспортные компании, портовая инфраструктура во многом загружены именно благодаря участию в снабжении Крайнего Севера. Это рабочие места, налоги и инвестиции", - пояснил он.