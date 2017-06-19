Команда из Пензы представит Россию на международном конкурсе "Мастер-оружейник"

Главком ВКС: новая госпрограмма вооружения позволит ВКС обновить парк до 80-90%Армия и ОПК 19 июня, 9:40
В Москве приступили к подготовке пешеходной зоны от Красной площади к парку "Зарядье"Москва 19 июня, 9:24
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозыОбщество 19 июня, 9:20
В Московском зоопарке родился детеныш азиатского слонаМосква 19 июня, 9:18
Бывшим работникам "Кингкоула" выплатили около 276 млн рублейНовости партнеров 19 июня, 9:00
Веснина поднялась на 15-е место в рейтинге WTA, Шарапова - 179-яСпорт 19 июня, 8:59
ЦБ отозвал лицензию у двух небанковских кредитных организацийЭкономика и бизнес 19 июня, 8:56
Лавров: любые действия "на земле" в Сирии должны согласовываться с ДамаскомПолитика 19 июня, 8:55
Экипаж находящегося в порту в КНР российского судна попросил помочь вернуться на родинуПроисшествия 19 июня, 8:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Команда Пензенского артиллерийского инженерного института одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник" и получила путевку на этап Армейских международных игр - 2017. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Команда Пензенского артиллерийского инженерного института одержала победу на всеармейском конкурсе и получила право представить Минобороны РФ на международном этапе "Мастера-оружейника", который в этом году впервые пройдет в Китае с 29 июля по 12 августа. Второе и третье места заняли команды Воздушно-десантных войск и Восточного военного округа", - говорится в сообщении.
В ходе соревнований военные ремонтировали артиллерийскую технику с дальнейшим ее перемещением на условный фронт, который находился на удалении 4 км. "Участники также доказывали свое мастерство в оперативности и качестве обнаружения неисправностей и ремонта пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатометов с последующим совершением боевых стрельб по разным типам мишеней", - сказано в сообщении.
Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.
К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".