Команда из Пензы представит Россию на международном конкурсе "Мастер-оружейник"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Команда Пензенского артиллерийского инженерного института одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник" и получила путевку на этап Армейских международных игр - 2017. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Команда Пензенского артиллерийского инженерного института одержала победу на всеармейском конкурсе и получила право представить Минобороны РФ на международном этапе "Мастера-оружейника", который в этом году впервые пройдет в Китае с 29 июля по 12 августа. Второе и третье места заняли команды Воздушно-десантных войск и Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

В ходе соревнований военные ремонтировали артиллерийскую технику с дальнейшим ее перемещением на условный фронт, который находился на удалении 4 км. "Участники также доказывали свое мастерство в оперативности и качестве обнаружения неисправностей и ремонта пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатометов с последующим совершением боевых стрельб по разным типам мишеней", - сказано в сообщении.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.

К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".