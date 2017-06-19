Стада домашних оленей на Таймыре впервые оснастят передатчиками ГЛОНАСС

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КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. Стада домашних оленей на Таймыре впервые будут контролировать через систему ГЛОНАСС, что позволит находить животных в тундре и оказывать помощь оленеводам. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.
"Одно из крупных оленеводческих хозяйств Таймыра, насчитывающее более 3,2 тыс. оленей, а этом году начнет использовать ошейники с передатчиками ГЛОНАСС для контроля над животными. Есть много проектов, когда ошейники надевали на диких оленей для наблюдения за маршрутами миграций, но с домашними это будет впервые", - уточнили в ведомстве.
Как рассказал ТАСС представитель хозяйства оленевод Григорий Тоги, ошейники с передатчиками наденут на вожаков в стадах.
"Враги оленей - волки. Иногда они оленей пугают, и животные убегают в тундру. Нужно много усилий, чтобы отыскать такое стадо. С помощью ГЛОНАСС найти животных будет гораздо легче", - пояснил Тоги.
Он отметил, что и оленеводы обретут уверенность, что в случае необходимости, например, при вызове санитарной авиации, их быстро найдут в тундре и окажут помощь.
Таймыр - один из российских центров домашнего оленеводства, поголовье оленей в хозяйствах за последние 10 лет выросло в 2,5 раза - до 110 тыс.