Более 20 человек эвакуированы из-за паводка в Великовисочном сельсовете НАО

НАРЬЯН-МАР, 19 июня. /ТАСС/. Двадцать два человека, из них девять детей эвакуированы из-за подтоплений в Великовисочном сельсовете Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба окружной администрации.

"Всего были эвакуированы 22 человека, в том числе девять детей. Все они размещены у родственников. Несмотря на наличие пунктов временного размещения, в них никто не обращался. При подворовых обходах жители отказываются покидать свои дома", - говорится в сообщении.

По данным на утро понедельника, уровень воды на реке Печоре в районе села Великовисочное составил 883 см, что превышает критическую отметку на 33 см. В муниципальном образовании "Великовисочный сельсовет" подтоплены три населенных пункта - Великовисочное, деревни Тошвиска и Лабожское. Всего в зону "большой воды" попали 279 придомовых территорий, 173 жилых дома с населением 423 человека, из них 94 - дети.

Подтоплены здания больницы, почты, котельная № 2 и два магазина в Великовисочном, в Тошвиске - электростанция. В целом, по данным пресс-службы, объекты жилищно- коммунального хозяйства и жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В Тошвиске электроэнергия подается без ограничения по резервному источнику питания.

Для оказания помощи населению Великовисочного сельсовета из Нарьян-Мара на место была направлена аэромобильная группировка окружного МЧС. В поселениях сельсовета проводится обследование территорий, установка и ремонт деревянных настилов, осуществляются превентивные меры по отсыпке песком ДЭС, ограждение территории для временного загона скота на ферме.

По данным Севгидромета, на территории НАО продолжается формирование максимальных уровней второй половодной волны. От Тошвиски до Нарьян-Мара подъем воды сохраняется, но уровень роста за сутки снижается. По прогнозам, в населенных пунктах Великовисочного сельсовета максимальные уровни сформируются в ближайшие дни. Ожидается незначительный подъем воды.