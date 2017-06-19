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Эксперты туриндустрии России, Китая и Монголии посадят деревья на берегу Байкала

В стране
19 июня, 15:14 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Члены делегаций также примут участие в совещании по развитию трансграничных маршрутов в Бурятии, познакомятся с культурой старообрядцев и посетят буддистский дацан

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© Сергей Метелица/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 19 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Эксперты туриндустрии России, Китая и Монголии, которые примут участие в совещании по развитию трансграничных маршрутов в Бурятии, посадят 30 деревьев на берегу Байкала, познакомятся с культурой старообрядцев и посетят буддистский дацан. Об этом сообщила в понедельник ТАСС председатель комитета по туризму Минэкономики Бурятии Баярма Цыдыпова.

"Это будут члены делегаций России, Китая и Монголии, которые примут участие во Втором совещании руководителей туристских администраций трех стран - оно пройдет в Бурятии с 20 по 23 июня. Гости республики посадят 30 сосен на территории Особой экономической зоны "Байкальская гавань", - сказала Цыдыпова, напомнив, что первое такое совещание прошло в июле 2016 года в городе Хух-Хото Автономного района Внутренняя Монголия (КНР).

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В Бурятии иностранцы и представители нескольких российских регионов - всего около 150 человек - познакомятся с культурой старообрядцев, проживающих в Тарбагатайском районе, а также с обычаями бурят - в этнокоплексе "Степной кочевник", расположенном недалеко от Улан-Удэ, в живописной Ацагатской долине. "Кроме того, участники совещания и представители турбизнеса трех стран побывают в центре Буддийской традиционной Сангхи России - Иволгинском дацане", - добавила Цыдыпова.

Анонсированное еще в декабре прошлого года, в Улан-Удэ, руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым второе совещание глав туристских администраций России, Китая и Монголии, будет посвящено развитию трансграничных туристических маршрутов. У республики будет хорошая возможность презентовать свой туристический и инвестиционный потенциал. "У турбизнеса будет возможность провести переговоры в формате B2B. Кроме того, состоится заседание российско-китайско-монгольского координационного совета "На Великом чайном пути", - сообщила Цыдыпова.

Она отметила, что китайскую делегацию возглавит руководитель Государственного управления по делам туризма КНР Ли Цзиньцзао, монгольскую - министр по охране окружающей среды и туризму Монголии Дуламсурейгин Оюунхорол.

В последние годы в Бурятии наблюдается рост потока туристов. В 2014 году регион посетили 940 тыс. человек, в 2015 - 990 тыс., в 2016 - более 1 млн.

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