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НАРЬЯН-МАР, 19 июня. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Власти Якутии предложили передать полномочия по северному завозу регионам, чтобы не сдерживать развитие арктических территорий. Об этом в понедельник сообщил первый зампредседателя правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников в ходе конференции в Нарьян-Маре.
"До сих пор не разграничены полномочия по северному завозу. У субъектов таких полномочий нет, давайте их пропишем в 180 Федеральном законе. Это надо сделать, потому что, когда мы получаем дотации из федерального бюджета, мы не можем доказать, что тратим деньги на исполнение своих полномочий", - сказал он.
По его словам, "сейчас госдолг ограничен соглашением с Минфином - 47%, не выше, а мы должны кредиты дать, гарантии, давайте выделять это отдельной строкой, чтобы не сдерживать субъекты в своем развитии".
Колодезников уточнил, что затраты предприятий республики только на топливно-энергетические ресурсы составляют ежегодно 12 млрд рублей, при этом государство предоставляет субсидии, гарантии и кредиты на половину этой суммы.
Также он предложил рассмотреть возможность субсидирования транспортных расходов на федеральном уровне для арктических территорий, чтобы улучшить качество жизни населения. Сейчас, отметил спикер, транспортная составляющая закладывается в стоимость продуктов питания.
Участники конференции "Северный завоз - новые пути и возможности", которая проходит в Нарьян-Маре 19-20 июня, обсуждают проблемы снабжения территорий Крайнего Севера и приравненных к ним районов с ограниченными сроками завоза грузов.
Конференция призвана объединить усилия всех заинтересованных сторон для выработки единого подхода к системе северного завоза, что будет способствовать развитию северных регионов.
В работе конференции участвуют представители министерств транспорта, экономического развития, промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по государственным резервам, депутаты Госдумы, региональные власти.
По итогам конференции будет принята резолюция, которую представят председателю государственной комиссии по вопросам развития Арктики Дмитрию Рогозину.
Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.