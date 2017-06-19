НАРЬЯН-МАР, 19 июня. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Власти Якутии предложили передать полномочия по северному завозу регионам, чтобы не сдерживать развитие арктических территорий. Об этом в понедельник сообщил первый зампредседателя правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников в ходе конференции в Нарьян-Маре.

"До сих пор не разграничены полномочия по северному завозу. У субъектов таких полномочий нет, давайте их пропишем в 180 Федеральном законе. Это надо сделать, потому что, когда мы получаем дотации из федерального бюджета, мы не можем доказать, что тратим деньги на исполнение своих полномочий", - сказал он.

По его словам, "сейчас госдолг ограничен соглашением с Минфином - 47%, не выше, а мы должны кредиты дать, гарантии, давайте выделять это отдельной строкой, чтобы не сдерживать субъекты в своем развитии".

Колодезников уточнил, что затраты предприятий республики только на топливно-энергетические ресурсы составляют ежегодно 12 млрд рублей, при этом государство предоставляет субсидии, гарантии и кредиты на половину этой суммы.

Также он предложил рассмотреть возможность субсидирования транспортных расходов на федеральном уровне для арктических территорий, чтобы улучшить качество жизни населения. Сейчас, отметил спикер, транспортная составляющая закладывается в стоимость продуктов питания.

Участники конференции "Северный завоз - новые пути и возможности", которая проходит в Нарьян-Маре 19-20 июня, обсуждают проблемы снабжения территорий Крайнего Севера и приравненных к ним районов с ограниченными сроками завоза грузов.

Конференция призвана объединить усилия всех заинтересованных сторон для выработки единого подхода к системе северного завоза, что будет способствовать развитию северных регионов.

В работе конференции участвуют представители министерств транспорта, экономического развития, промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по государственным резервам, депутаты Госдумы, региональные власти.

По итогам конференции будет принята резолюция, которую представят председателю государственной комиссии по вопросам развития Арктики Дмитрию Рогозину.

Северный завоз

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.