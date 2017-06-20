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Реабилитационный центр для каспийских тюленей появится в Дагестане

В стране
20 июня, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

На базе этого центра будут проводиться научные исследования, направленные на изучение биологии вида, состояния популяции и факторов ее сокращения

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Центр реабилитации и изучения каспийского тюленя будет создан на территории республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба "Курорты Северного Кавказа".

"АНО "Центр природы Кавказа", Институт проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН и Дагестанский государственный природный заповедник создадут на территории Республики Дагестан центр изучения и реабилитации каспийского тюленя", - говорится в сообщении с пояснением, что реализации проекта будет способствовать включение Дагестанского заповедника во Всемирную сеть биосферных резерватов.

Пресс-служба поясняет, что статус биосферного резервата ЮНЕСКО позволит заповеднику в Дагестане развивать программы изучения, охраны и мониторинга флоры и фауны региона. Проект по спасению краснокнижного каспийского тюленя - единственного млекопитающего Каспийского моря - станет один из ключевых проектов нового резервата.

Сообщается, что на базе центра изучения и реабилитации каспийского тюленя будут проводиться научные исследования, направленные на изучение биологии вида, состояния популяции и факторов ее сокращения, а также реализовываться комплекс мер по реабилитации каспийских тюленей с последующим их выпуском в природную среду обитания. Отдельное внимание будет уделено и эколого-просветительской деятельности. В частности, институтом им. Северцова РАН планируется разработка научного обоснования и концепции строительства центра, а коллектив Дагестанского заповедника организует работу с населением республики по информированию сотрудников центра о фактах выявления пострадавших тюленей для их дальнейшей транспортировки в центр для реабилитации.

"Из-за развития нефтедобывающего производства на побережье и в акватории Каспийского моря многие традиционные места обитания тюленя исчезли, многие - сильно загрязнены. Кроме того, нередки случаи гибели нерпы в рыболовецких сетях. Сейчас пострадавшие животные, ослабленные от полученных травм, и брошенные детеныши тюленя, чьи родители погибли, практически не имеют шанса выжить. Поэтому вместе с партнерами мы инициируем проект строительства центра изучения и реабилитации каспийского тюленя", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Центра природы Кавказа" Ренаты Шюшайте.

Автономная некоммерческая организация "Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа" (АНО "Центр природы Кавказа") создана Акционерным обществом "Курорты Северного Кавказа". Цель "Центра природы Кавказа" - реализация на системной основе проектов, направленных на сохранение, приумножение и защиту природного потенциала Северного Кавказа, поддержку и продвижение экологических инициатив в СКФО, реализацию природоохранных проектов по сохранению редких и исчезающих видов флоры и фауны Северного Кавказа.

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