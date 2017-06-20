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Благоустройство Териберки обсудят архитекторы США, Нидерландов и Норвегии

В стране
20 июня, 13:06 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 20, июня. /ТАСС

Международный арктический фестиваль "Териберка. Новая жизнь!" пройдет 15-16 июля

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МУРМАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Участники международного арктического фестиваля "Териберка. Новая жизнь!" обсудят, как сделать комфортным для жителей и гостей ставшее знаменитым после ленты "Левиафан" заполярное село Териберка. Как сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области, главной задачей фестиваля, который состоится 15-16 июля, станет обсуждение устойчивого развития северных территорий.

"Центральная площадка фестиваля соберет известные архитектурные бюро и авторов из США, Норвегии и Нидерландов. Россию представят Якутск, Новосибирск, Санкт- Петербург и Москва", - сказали в пресс-службе.

Среди модераторов архитектурной площадки фестиваля в Териберке будет Меттью Джул - основатель бюро "Кутонотук". Он специализируется на исследованиях архитектуры и процессов урбанизации в экстремальных климатических условиях. Ева Радионова из Амстердамского бюро Novascape расскажет о своих проектах по созданию комфортной городской среды с точки зрения ландшафтно-градостроительного проектирования, восстановления и реабилитации водных систем и парков.

Также фестиваль будет включать еще несколько площадок. Рассказать о потенциале познавательного и экологического туризма Кольского севера на фестиваль приедут известные биологи, орнитологи, фотографы, экологи. Фотографы-призеры престижных конкурсов проведут мастер-классы по съемкам дикой природы.

В музыкальной программе ожидается выступления рок-групп и звезд электронной музыки. Также традиционно на фестиваль приедут любители экстремальных видов спорта, таких как сноукайтинг, кайт-джиб, состоится мастер-класс по дайвингу. На кулинарной площадке можно будет попробовать блюда из арктических продуктов.

Село Териберка расположено в 150 км от Мурманска, на берегу Баренцева моря, в нем проживают около 1000 человек. В постсоветское время поселок пришел в упадок, многие предприятия закрылись. В номинировавшемся на "Оскар" фильме Андрей Звягинцева "Левиафан" Териберка была представлена символом заброшенности и безысходности провинциальной России. После этого появилась идея по развитию села, которую предложили основатели фермерского кооператива LavkaLavka и проекта "Большая Земля" при поддержке областных властей, с 2015 года здесь проходит крупный фестиваль "Териберка. Новая жизнь!".

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