Дом для Вероники: как вернуть человека к активной жизни с помощью простых вещей

Уникальным для России учреждением руководит Мария Львова-Белова — маленькая женщина, инициировавшая большие проекты — общественную организацию "Благовест", социальный центр "Квартал Луи" для молодых людей с инвалидностью. "Дом Вероники" — ее третий проект, и она возлагает на него особые надежды.

"В наш новый дом заселились накануне десять инвалидов — молодые люди от 18 до 35 лет с тяжелыми формами поражения организма, многие из них по несколько лет не выходили на улицу. И у них впервые в жизни появилась возможность изменить свою судьбу — не лежать в кровати бесцельно в Доме инвалидов, а начать приносить пользу людям, пройти реабилитацию и что-то сделать полезное для себя. В этом и заключается суть нашего проекта", — рассказывает Мария Львова-Белова.

Вырваться из плена инвалидности

Жильцы заселились в "Дос вероники" чуть раньше официального открытия - поздним вечером 19 июня. Они разложили вещи в своих новых комнатах, освоились в большом двухэтажном пансионе, а утром следующего дня собрались в гостиной у зажженного камина.

"Для вас сегодня начался новый этап вашей жизни: кто-то впервые вышел на улицу, кто-то из вас впервые увидел, что можно не лежать на кровати, а отправиться в путешествие, а кто-то впервые заварил себе чай и смог даже испечь пирог. Вас ждет еще много открытий, главное, чтобы вы хотели двигаться вперед и осваивать этот мир", — обратилась к своим подопечным Мария Львова-Белова.

У 23-летней Александры Селиверстовой судьба одна из самых трудных. Девушка неподвижна уже больше 15 лет: все, что она видела вокруг — потолок над своей кроватью в доме ветеранов в Сердобске, а до этого в Нижнеломовском детском доме-интернате.

"Мне было очень одиноко всегда, я целыми днями была почти одна, со мной даже не разговаривали. А в "Дом Вероники" я решилась поехать с радостью, Маша мне предложила, я даже не поверила, что смогу продолжить учебу и быть полезной людям. Тут столько моих знакомых. У меня есть мечта — хочу побывать в цирке и в зоопарке. И еще появилась надежда, что врачи, которые нас консультируют, займутся моей реабилитацией".

19-летняя Кристина Касимовская ждала торжественного открытия с нетерпением. "Мне здесь все нравится, тут столько возможностей, столько друзей. И я вижу, как меняется мое настроение, моя жизнь тоже изменится. Мне врачи на консультации сказали: хватит сидеть на коляске, у тебя есть возможность научиться ходить. И я буду делать упражнения. Мне уже все здесь нравится, и комната, и атмосфера", — не сдерживает радости Кристина. Она признается, что рада вырваться из стен дома ветеранов, где их, молодых инвалидов, не любили старики. "Представляете, каждый день лежишь или сидишь и не с кем словом перемолвиться, а здесь я и работать буду. Хочу закончить учебу и поступить куда-то, учиться хочу и посмотреть мир", — признается девушка.

У 30-летнего Ильмира тоже настрой позитивный, он говорит, что готов делать все что угодно, работать, заново учиться общению с людьми. "Я рад, что вырвался сюда, что Маша нашла мне место в "Доме Вероники", — говорит он.

Отбирали жильцов очень строго: на 10 мест постоянных обитателей пансиона претендентов было в несколько раз больше.

"Желающих оказаться в нашем проекте было много. Но не все инвалиды согласились переехать из дома инвалидов в новый мир, где надо обслуживать себя самому, пытаться работать, а это было обязательное условие участия в проекте "Дом Вероники" — воспитанники будут работать в хостеле, который откроется на втором этаже "Дома Вероники" для родственников пациентов пензенских больниц или людей, приезжающих на медицинские консультации в Пензу", — сообщает Мария.

Тех, кто не был готов встать с инвалидной кровати, отсеяли сразу. Затем к 10 отобранным молодым инвалидам в Нижнеломовский и Сердобский дома инвалидов приехали психолог и реабилитолог и тщательно обследовали будущих жильцов. "В мае мы пригласили реабилитолога Андрея Калачева на предварительные консультации. После осмотра выяснилось, что у многих из них есть возможность встать на ноги и многократно улучшить физическое состояние. Сейчас мы организуем необходимые тренажеры, оборудование, с помощью которых ребята в прямом смысле будут вступать в новую жизнь", — рассказывают сотрудники "Благовеста".

"У жителей "Дома Вероники" уже есть удивительная история возвращения домой. Кузьма, мальчик из Нижнеломовского дома-интерната, в 18 лет по воле случая попал во Владивосток в дом престарелых. Молодой человек жил с соседом, которому было 45 лет, они были самыми молодыми обитателями учреждения. Через социальные сети Кузьма узнал о пензенском проекте, нашел ребят из общественной организации "Благовест" и начал переписываться с Марией Львовой-Беловой.

"Я был в ужасных условиях, один в чужом городе, в четырех стенах, вокруг только старики. Я просто не мог там находиться больше. И когда Маша сказала, что решено забрать меня в "Дом Вероники", я понял, что это единственный шанс вернуться домой", — рассказал Кузьма. Несколько месяцев сотрудники общественной организации "Благовест" собирали парню почти 100 тысяч на билет из Владивостока до Москвы, а потом искали возможность сопроводить Кузьму в Пензу. И лишь благодаря помощи пензенцев и участию волонтеров Кузьма оказался в "Доме Вероники".

Готова к новому этапу своей жизни и Вероника, в честь которой назван проект. "Она самая тяжелая из всех наших жильцов. Вероника инвалид с детства. Когда мы встретились в Нижнеломовском доме-интернате, в ее глазах была такая тоска, что после нашего разговора я пообещала себе показать ей другую жизнь. В проекте для жильцов пансиона оставалось одно место, и я поняла, что оно именно для нее. "Дом Вероники" — проект назван в честь этой девушки, у которой никогда не было семьи и дома", — вспоминает Мария.

​Стройка, которая объединила всю Пензу

Главные попечители проекта "Дом Вероники" — полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич и министр труда и социальной политики РФ Максим Топилин. "Михаил Викторович был на нашей стройке, когда только-только все начиналось, он поверил в мои силы и в возможность нашего проекта "Дом Вероники" — создать новые условия для жизни и реабилитации молодых инвалидов. Если проект будет успешно развиваться, то через год-два такой опыт может быть распространен на всю Россию", — говорит Мария.

Строительство "Дома Вероники", пансиона активного сопровождения молодых инвалидов, началось в Пензе летом 2016 года. Большая часть средств — пожертвования жителей Пензенской области и других регионов страны. Земельный участок выделила пензенская епархия для общественной некоммерческой организации "Благовест".

Каждый месяц организаторы проекта открывали сбор на обои и мебель для будущего жильца и рассказывали в социальных сетях его историю. А в марте 2017 года в школах города Пензы объявили благотворительную социально-экологическую акцию "Миллион добрых крышечек для "Дома Вероники". Школьники собирали пластиковые крышки от полиэтиленовой тары,почти 8 тонн крышек пошло на переработку, а вырученные от сдачи пластика деньги — 100 тысяч рублей — были переданы "Дому Вероники".

"На эти средства, собранные фактически всеми школьниками Пензы, будет построена беседка для молодых инвалидов. Но нам помогают не только деньгами. Компания "Ростелеком" выступила как меценат и сейчас в пансионе появится высокоскоростной интернет, кабельное телевидение и система видеонаблюдения", — рассказывает Мария.

Пензенские компании изготовили функциональные кровати и мебель в комнаты будущих жильцов.

Мария с гордостью показывает ванные комнаты и душевые со специальным оборудованием для малоподвижных людей. "Раковины, ванные, душевые кабины — все приспособлены для того, чтобы наши воспитанники и гости хостела могли самостоятельно принять душ или умыться. Сантехнику заказывали специальную, а ванная с дверкой для колясочников есть в Пензе только в нашем пансионе", — рассказывает она.

Нет ничего невозможного

Мария Львова-Белова уверена, что главная задача любого социального проекта — изменения, которые должны произойти с его участниками. "Мы жестко ставим условия — за два года наши студенты должны найти свое место в жизни. Мы не можем держать их в "Квартале Луи" и в "Доме Вероники" вечно, мы не дом инвалидов и не благотворительная клиника, не специализированное соцучреждение. У нас задача — показать воспитаннику его возможности, дать ему направление для развития. Поэтому и отбор был таким жестким. Кто не готов меняться и менять свой образ жизни, тот и не получил место в "Доме Вероники", — подчеркнула Мария.

У "Дома Вероники" есть сверхзадача: он не просто для социализации людей, которые с детства живут с ограниченными возможностями здоровья, Мария задумала апробировать и распространить на всю страну новый метод помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Подобной практики в России пока нет.

"Для меня и моих соратников уже нет ничего невозможного — стройку мы уже прошли. Я научилась и строительными бригадами руководить, и договоры на подключение ресурсов заключать, а уж с работой самой тяжелой мы справимся. С божьей помощью и поддержкой пензенцев мне уже ничего не страшно", - призналась Мария перед открытием "Дома Вероники".

Наталья Наземнова