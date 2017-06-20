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Квоты на вылов водных биоресурсов на Таймыре сокращены на 5%

В стране
20 июня, 15:18 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, июня. /ТАСС

В 2017 году власти Таймыр сократили квоты на вылов ценных видов сиговых пород рыб

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© Петр Ковалев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Квоты на вылов водных биоресурсов на Таймыре (север Красноярского края) в 2017 году составят 3860 тонн, это прнимерно на 5% меньше по сравнению с прошлым годом, сообщила во вторник администрация Таймырского муниципального района.

"В этом году общая квота добычи (вылова) водных биоресурсов по всем водоёмам Таймыра составила 3860 тонн, в прошлом году она равнялась 4084 тоннам", - отмечается в сообщении.

Под запретом остается вылов осетра, квоты определены для пеляди, муксуна, сига, омуля, чира и нельмы. На такие виды рыб как корюшка, ряпушка, налим, окунь, плотва, щука лимиты носят заявочный характер.

В администрации Таймыра отметили, что сокращены квоты на вылов ценных видов сиговых пород рыб. К примеру, если в 2016 году можно было выловить 269 тонн муксуна, то в этом году - 78 тонн. Лимит по количеству вылова сига снижен со 125 тонн в 2016 году до 88 тонн в 2017 году.

"Ситуация контролируется научными сотрудниками. К вылову разрешён тот максимум, который может выдержать река, чтобы не потерять совсем эти виды ценных пород рыбы. К примеру, если длина сига уже не промыслового размера, это говорит о том, что этим биоресурсам не дают полностью воспроизводиться и вырастать до промысловых размеров. Рыбаки должны подумать, что будут ловить в последующие годы", - сказала начальник отдела природных ресурсов райадминистрации Людмила Попова, которую цитирует пресс- служба.

Как сообщал ранее ТАСС старший научный сотрудник НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов Владимир Заделенов, популяция муксуна на севере Красноярского края находится под угрозой исчезновения. Популяция нельмы за последние 30 лет, по словам ученого, сократилась в десять раз.

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