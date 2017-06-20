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На Ямале 11 священных для коренных народов мест включены в реестр культурного наследия РФ

В стране
20 июня, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Список священных для КМН мест составлялся на основании заключений государственной историко-культурной экспертизы

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Одиннадцать священных для коренных малочисленных народов (КМН) мест на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Для обеспечения защиты сакральных территорий 11 священных мест Ямало-Ненецкого автономного округа включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Статус объектов культурного наследия регионального значения на основании заключений государственной историко-культурной экспертизы присвоен четырем священным местам: "Хада пэ" ("Старушка камень") в Приуральском районе, "Хорлор" ("Быка-оленя озеро") в Шурышкарском районе, "Сэр-нго Ирико" ("Старик Ледяного острова", "Хозяин Белого острова") и "Ямал хэхэ" ("Богиня Края Земли") в Ямальском районе", - рассказали в пресс- службе.

Еще семь священных мест получили статус объектов культурного наследия местного значения. "Это "Вул кев ики хор" ("Большого каменного старика плес") в Шурышкарском районе, "Пэдарата-Саврей пэ" ("Лесистой реки остроконечный камень"), "Сада пэ" ("Болотный камень"), "Сядэй хара" ("Речной поворот охранников"), "Харнак седа" ("Сопка- башмак"), "Священное место Хэхэ пэ" ("Священная гора") и "Священное место Яля пя седа" ("Солнечного дерева сопка") в Приуральском районе. С этого момента этнические объекты находятся под охраной государства, на их территории исключается проведение любых хозяйственных работ", - сказали в пресс-службе.

По данным правительства региона, на Ямале статус объектов культурного наследия имеет 21 священное место.

В ЯНАО проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов, это 8% от всего населения региона. Наиболее многочисленная народность - ненцы (почти 30 тыс. человек), также в ЯНАО живут ханты (9,5 тыс.), селькупы (около 2 тыс.). Около 16,5 тыс. (примерно 40%) представителей коренных народов ведут традиционный кочевой образ жизни.

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