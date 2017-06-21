Индийский актер Адитья Радж Капур отправился из Приморья в мотопробег по России

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Индийский режиссер и актер Адитья Радж Капур, выходец из знаменитой кинематографической семьи Капуров, отправился из Владивостока в мотопробег по России, посвященный 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Москвой и Нью-Дели. Вначале путешествия он встретился с полицейскими в поселке Лучегорск в Приморье, где сделал остановку, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

"Организована творческая встреча гостя из Индии с личным составом отдела полиции. В дружеской беседе киноактер рассказал полицейским и членам добровольной народной дружины, что одним из основных пунктов посещения в нашей стране будет город Омск и легендарная деревня Окунево Муромцевского района, где расположен единственный в России ашрам Хайракханди Бабаджи, последователем которого он является", - говорится в сообщении.

Адитья Радж Капур планирует проехать на мотоцикле всю Россию, от Владивостока до Санкт-Петербурга. Считается, что в окрестностях деревни Окунево, которую намерен посетить актер и режиссер, находился древний храма бога Ханумана, чтимого в индуизме обезьяноподобного божества, которое считается одной из аватар Шивы.

Адитья Радж Капур родился в 1956 году в семье актера Шамми Капура и актрисы Гиты Бали, он племянник знаменитого Раджа Капура. С юности Адитья работал помощником режиссера, в том числе над многими фильмами, вошедшими в "золотой фонд" Болливуда, - "Бобби" (Bobby, 1973 год), "Истина, любовь и красота" (Satyam Shivam Sundaram, 1978 год), "Невинно осужденные" (Geraftaar, 1985 год). Он снялся как актер в нескольких лентах, в том числе в фильме "Это моя жизнь" (Isi Life Mein, 2010 год). Однако постепенно Адитья Радж Капур отошел от кино и занялся другим бизнесом, а сейчас, по его словам, он намерен путешествовать.