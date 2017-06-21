Овсянников: порядка 70 социальных объектов будет построено в Севастополе за пять лет

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Более 70 социально значимых объектов планируется построить в Севастополе в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщил в среду на своей странице в Facebook врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Провели очень важное совещание, на котором вместе с депутатами и руководителями муниципалитетов обсудили строительство новых объектов социальной инфраструктуры в рамках Стратегии развития Севастополя до 2030 года. Объектов немало - около 70 на ближайшие пять лет. Можно сказать, план на "пятилетку", - написал Овсянников на своей странице.

По его словам, среди объектов, которые планируется построить, - 13 школ и детсадов в разных районах города, 16 учреждений здравоохранения, семь спортивных объектов, а также ветеринарные клиники, пожарные депо, спасательные станции на пляжах и другие.

Овсянников отметил, что часть этих объектов относится к тем, на строительство которых по поручению президента России Владимира Путина Севастополю выделено дополнительно 7 млрд рублей. Эти объекты - две школы, шесть детских садов, два физкультурно-оздоровительных комплекса и две больницы - будут построены в течение трех лет.

Часть социально значимых объектов строится в Севастополе в рамках реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года, а также за счет иных поступлений из федерального бюджета. Кроме того, правительство Севастополя закладывает в бюджете города средства на строительство и ремонт социальных объектов.

По данным властей, основным документом долгосрочного планирования в Севастополе станет стратегия развития города до 2030 года, которая должна быть утверждена в 2017 году. Одним из направлений в документе указано развитие Севастополя как комфортного для жизни города, в частности, до 2030 года на его территории будет построено 20 детских садов и 10 новых школ, что позволит решить проблему с очередями в детские сады и второй сменой в школах. Также появятся новые медицинские учреждения, будут решены проблемы с транспортом, которые имеются сейчас из-за перегруженности дорожной сети.